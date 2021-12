RUSSISK SEIERSKVINNE: Veronika Stepanova distanserte rivalene inn mot oppløpet av kvinnenes stafett på Lillehammer. Helene Marie Fossesholm gikk Norge inn til tredjeplass, mens svenske Moa Olsson ble nummer to for Sverige.

Helene Marie Fossesholm fikk det tøft på ankeretappen – russisk stafettseier etter thrilleravslutning

LILLEHAMMER (VG) Helene Marie Fossesholm fikk virkelig prøve seg i ankeretappen mot en svensk-russisk duo med stafettseier i blikket. Utfallet gir grunn til bekymring før OL-stafetten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Helene Marie Fossesholm blir dyrket som Norges ankerkvinne og måtte virkelig bevise hva hun er god for mot svenske Moa Olsson og Veronika Stepanova fra Russland. Trioen gikk likt ut på sisteetappen i Lillehammer-stafetten – den siste stafetten før OL i Kina.

Fossesholm virket lenge mer opptatt av hva som skjedde bak seg enn foran seg. Da konkurrentene nærmet seg, besluttet hun å ta kommandoen og dra opp tempoet.

På den siste runden fikk hun en tre sekunder stor luke til den svensk-russiske duoen opp den lengste, seigeste bakken. Et par minutter senere måtte hun imidlertid konstatere at forspranget var kjørt inn i utforkjøringene.

Inn mot oppløpet vekslet russeren og svensken på å dra, og det var Stepanova som distanserte rivalene. Hun sikret russisk seier, Olsson var bedre enn Fossesholm de siste hundre meterne – Norge endte på tredjeplass.

Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm gikk for Norges førstelag; Maiken Caspersen Falla, Anne Kjersti Kalvå, Ragnhild Haga og Lotta Udnes Weng for andrelaget, som kom på 6. plass.

For Sveriges del var medaljegrossist Charlotte Kalla vraket fra førstelaget, mens Frida Karlsson – med svenskeflagget påmalt kinnet – gjorde sitt for å mørne konkurrentene på sin andreetappe.

Heidi Weng og russiske Natalja Neprjajeva klarte imidlertid å henge på svenskeekspressen på vei opp bakkene, trioen vekslet samtidig etter halvgått stafett.

Kalla var på sin side ikke til å kjenne igjen i det innlandske snødrevet.

Weng holdt på å kløne det til i vekslingen med Therese Johaug, hun måtte plutselig skyve mot høyre for å finne Johaug og sier selv at hun holdt på å rive lagvenninnen over ende.

– Jeg var så sliten at jeg ikke så opp da jeg skulle veksle. Jeg tenkte liksom bare at vi sto der vi vekslet på klassisken, så jeg tenkte bare at jeg skulle være ved siden av de andre, jeg da, men så kom jeg på feil side av russeren, sier Weng til NRK.

Johaug forsøkte forgjeves å få en luke, russiske Tatjana Sorina tok kommandoen og svenske Ebba Andersson hang på. Grunnlaget for en spennende sisteetappe ble lagt.