SMELLER TILBAKE: Det er uaktuelt for Emil Iversen å sette i gang med et høyderegime. Her er han på Sognefjellet tidligere i juni.

Emil Iversen fnyser av legende-kritikk: − Likegyldig for meg

BØ I TELEMARK (VG) Emil Iversen tar et oppgjør med høyde-kritikken fra Petter Northug og Bjørn Dæhlie. De to langrennslegendene har ingen forståelse for at nesten alle norske landslagsløpere dropper høydeopplegg kommende sesong.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bare Johannes Høsflot Klæbo gjennomfører et komplett høyderegime à la det Northug (36) og Dæhlie (55) i sin tid gjennomførte foran VM og OL. Duoen tok til sammen 32 gull i mesterskap.

– Jeg er snart 31 år og kan si at jeg ikke har hatt en god opplevelse med det. Da blir det litt likegyldig for meg hva Bjørn Dæhlie, Petter Northug, Oddvar Brå og Gjermund Eggen sier, melder Emil Iversen til VG under langrennslandslagets pressetreff i et sommerlig Telemark.

– Jeg var veldig glad i høydetrening. Vi sto fast ved det og hadde mange uker både før sesongen og før mesterskapene. Det var en viktig og stor del av min satsing. Jeg og mine landslagskolleger bygget året rundt det, både fordi det var verdenscup i høyde og mesterskap iblant, sa Bjørn Dæhlie nylig til VG på spørsmål om hva han tenker om at kun Klæbo satser på høydetrening fremover.

– Med tanke på forrige OL (i Beijing) var jeg veldig klar på at det å trene i høyden ville vært et must. Hvis det er mesterskap i lavlandet, kan man fullt mulig gjøre det uten høydetrening, men jeg ville ikke gjort det – det ville vært helt uaktuelt, har Dæhlie tidligere sagt til NRK.

Petter Northug har sagt til Adressa at han er totalt uenig i prioriteringen om å droppe høyde.

– Det er en ukultur som har kommet de siste årene. Det er noen utøvere som har truffet med formen i lavlandet. Da tror alle sammen at de kan følge etter, sa Northug.

Pål Golberg skulle gjerne vært mer i høyden.

– Jeg tenker det er verdt å høre på, men samtidig er det lett for en ubestridt ener i sin tid å si det. Johannes er den eneste som vurderer å gjøre det. Det sier kanskje litt. Jeg skulle gjerne vært mye i høyden, men jeg gjør ikke det uten at laget vil det. Det er vanskelig å være uenig med Northug, men nåløyet er trangt. Med å være mye i høyden kan ting svinge mer, sier Golberg til VG.

KRITISKE: Petter Northug og Bjørn Dæhlie sammen på Hafjell i 2019.

Emil Iversen følger ikke lagkameraten. Han ønsker seg slettes ikke et nytt høyderegime.

– Jeg synes det er bra at folk stiller spørsmål, men når det kommer til høyde har jeg snakket kun for min egen del og forklart meg godt mange gang. Jeg må bare si: Beklager, jeg har vært i høyden veldig mange uker og prøvd det siden jeg kom på elitelag. Det var et år jeg var den eneste som gjennomførte alle intervaller og høydeopphold på samlingsplan, og det var den dårligste sesongen jeg har hatt, hevder trønderen.

Iversen mimrer tilbake til superformen Northug viste da han lekte med Hans Christer Holund under NM på Røros i.

– Jeg tenkte «fy faen, høyde er nesten som å dope seg. Det fungerer så bra og han er i en annen liga», og jeg gledet meg til å begynne med det. Men nå har det gått 6–7 år og vært i høyden mange ganger, men ikke engang opplevd den effekten det er snakk om, sier Emil Iversen.