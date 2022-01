NY PLAN: Arild Monsen til venstre testet positivt for coronaviruset mandag. Det gjør at Johannes Høsflot Klæbo ikke får reise til Kina på planlagt tidspunkt.

OL-herrene definert som nærkontakter – Kina-reise utsettes

De OL-uttatte langrennsherrene er definert som nærkontakter og i karantene etter at sprinttrener Arild Monsen testet positivt på coronaviruset.

Det gjør at Kina-reisen utsettes fra 27. januar til 31. januar for herreløperne. De reiser med charterflyet til Olympiatoppen, hvor også andre utøvere, støtteapparat og media har plass.

Mandag ble det kjent at sprinttrener for herrene, Arild Monsen, testet positivt på coronaviruset ved hjemreise fra Seiser Alm. De OL-uttatte løperne har vært i høyden i Italia de siste ukene for å lade opp til årets store mål.

– Det er en merkelig og forferdelig tung situasjon. Løperne vet ikke om de er friske eller ikke. Det er en fortvilelse. Løperne isolerer seg mest mulig i en usikker situasjon, og det er lett å bli litt paranoid, sier Trond Nystad, tidligere norsk landslagstrener og Discovery-ekspert.

Alle løpere og støtteapparat i Italia tok PCR-test mandag kveld. Det er ventet svar senere tirsdag.

Info OL-TROPPEN I LANGRENN Maiken Caspersen Falla

Helene Fossesholm

Hans Christer Holund

Emil Iversen

Therese Johaug

Johannes Høsflot Klæbo

Simen Hegstad Krüger

Håvard Solås Taugbøl

Erik Valnes

Heidi Weng

Lotta Udnes Weng

Tiril Udnes Weng

Pål Golberg

Sjur Røthe

Anne Kjersti Kalvå

Mathilde Myhrvold Vis mer

– Utøverne har det vel etter forholdene greit. De forbereder seg og trener, men holder seg på rommene utover det, sier herrenes allroundtrener Eirik Myhr Nossum, som er i karantene etter å ha delt rom med Monsen, til VG.

– Er det sånn at dere gir løpere utenfor OL-troppen beskjed om å være klare til å stille i «worst case»?

– Nei, enn så lenge planlegger vi for suksess med troppen vi har, svarer Nossum.

Langrennshåpene blir i karantene i Seiser Alm de neste dagene. Det betyr at de følger strengt testregime og kun skal oppholde seg på hotellrommet, men de kan trene utendørs.

– For løperne er dette en nervepåkjenning. De skal nå finpusse teknikken og mentalt lade opp til kraftanstrengelsene som venter. Nå blir fokuset bare dratt over på det å holde seg frisk. OL avgjøres på en måte med testene som tas fremover nå, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Han selv ble smittet og havnet i isolasjon under Tour de Ski, og tror løperne er stresset nå.

– At Monsen testet positivt mandag, gjør at smittefaren er overhengende til og med lørdag. Man kan ikke puste lettet ut selv om testene som kommer i dag er negative. De neste dagene er kritiske, sier Bjørn.

Med forsinket Kina-fly, blir det en større oppgave å snu døgnet for langrennsstjernene.

Kvinneløperne er ikke definert som nærkontakter, men det er usikkert foreløpig om de kan fly 27. januar som planlagt.

Kvinnenes trener Ole Morten Iversen hadde samme hjemreise som Monsen fra Italia. Iversen har foreløpig testet negativt på både hurtig- og PCR-test.

Langrennsgutta skulle hatt digitalt pressetreff tirsdag. Det er avlyst som følge av at skiforbundet mangler oversikt over smittesituasjonen.

Første langrennsøvelse i Beijing er lørdag 5. februar.