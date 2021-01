NM-GULL: Helene Marie Fossesholm tok NM-gull og bronse i Granåsen. Her etter bronsen på 15 kilometer fellesstart med skibytte. Bak tar presseansvarlig for langrennsløperne, Gro Eide, på 19-åringen sponsorvesten. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Eksperter før VM: Tror ikke Fossesholm tar individuell VM-medalje

GRANÅSEN (VG) Langrennsjournalister og sportskommentatorer tror Helene Marie Fossesholm (19) er langt unna å kunne kopiere bragden til Frida Karlsson (21) fra VM for to år siden.

Karlsson var 19 år og seks måneder da hun VM-debuterte i 2019. Fossesholm er 19 år og ni måneder når hun skal VM-debutere i Oberstdorf om drøyt fem uker.

Karlsson dro hjem med sølv og bronse individuelt og stafettgull.

Med gull og bronse i NM, og nest beste tid på 10 kilometer jaktstart friteknikk i verdenscupåpningen i Ruka, har Fossesholm presentert seg foran VM. Til helgen er hun på plass i Finland og verdenscuprennene i Lahti.

KOMET: Frida Karlsson med sølvmedaljen etter 10-kilometeren i VM i Seefeld i 2019. Foto: GEORG HOCHMUTH / APA

Tomas Pettersson har fulgt langrenn for Expressen siden VM i Sapporo i 2007. Han var til stede da Karlsson sjokkerte langrennsverden i Seefeld for to år siden.

– På distanse er det akkurat nå flere damer som er litt bedre enn Helene, som for eksempel Therese Johaug, Frida Karlsson, Ebba Andersson, Julija Stupak og Jessica Diggins. Mitt tips er at Fossesholm må nøye seg med en stafettmedalje, og det blir sølv, sier Pettersson til VG.

– Så du tror ikke hun kan kopiere Frida Karlsson?

– Jeg tror det er å sette et ufortjent stort press på Helene, svarer Petterson.

SVENSK JOURNALIST: Tomas Pettersson jobber i Expressen. Her under Tour de Ski i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Andre må bære forventningene

Det er på linje med landslagstrener Ole Morten Iversen. Han er opptatt av at det ikke skal være noe medaljepress på junioren foran mesterskapet som starter 25. februar. Johaug er tittelforsvarer på alle distanserennene.

– Helene er ung og kan være verdens beste skiløper om noen år. Det er andre som må bære kravet og forventninger om gull og medaljer i VM. Men vi har sett at på gode dager, så er Helene god nok til å kjempe om medalje, sier Iversen til VG.

– Kjempe om medalje

Fossesholm tok NM-gull på 10-kilometeren i Granåsen tirsdag, og ble nummer tre bak Therese Johaug og Heidi Weng på 15 kilometer fellesstart med skibytte lørdag.

– Jeg har høye forventninger til meg selv. Jeg drar ikke til VM for å kjempe om topp 20-plasseringer. Jeg har selvfølgelig lyst til å kjempe om medalje, men å kjempe er det mange som gjør, å innfri er noe annet, sier Fossesholm til VG.

Det skjer av og til at juniorer klinker til i VM. Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok gull som junior i Sapporo på sprinten i 2007. Johaug tok bronse i samme mesterskap på tremila som 18-åring. I Seefeld var det Frida Karlsson sin tur til å skape overskrifter. Hun hadde Petter Northug som forbilde, Fossesholm har Northug som sponsor.

Ernst A. Lersveen har rapportert fra VM på ski siden 1982. Med 39 års erfaring fra VM kommer TV 2-journalisten med samme spådom som sin svenske kollega.

JOURNALIST-VETERAN: Ernst A. Lersveen har rapportert langrenn siden VM i Oslo i 1982. – Du kan kalle meg en senior, sier Lersveen, som er klar for nok et VM om noen uker. Foto: Frode Hansen

– Jeg tror ikke Helene tar individuell VM-medalje, men om jeg tar feil kan jeg være den første til å få kortere tunge. Det Frida Karlsson gjorde i Seefeld var helt rått, men det er for mange som er sterke nå til at Fossesholm kan gjøre det samme, sier Lersveen til VG.

– Fossesholm er solid. Hun har etablert seg i norgestoppen og hun hevder seg i verdenscupen, men i VM blir det kamp om medaljene bak Therese Johaug, jeg kan nevne Heidi Weng, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jessica Diggins, Rosie Brennan og to-tre russere. Fossesholm kommer, men hun trenger litt mer tid, det er helt naturlig, svarer Lersveen.

SPORTSKOMMENTATOR: Birger Løfaldli i Adresseavisen. Foto: Patrick da Silva Sæther

Sportskommentator i Adresseavisen, Birger Løfaldli, er klar i sin VM-spådom for Fossesholm.

– Jeg tror ikke hun tar medalje individuelt, jeg tror ikke hun er sterk nok. Med Johaug, svenskene og russerne så er det for mange sterke til at hun tar medalje, men kanskje hun kan klare en topp fem-plassering, sier Løfaldli.

Men han tror det blir stafettmedalje på 19-åringen.

– Det kommer an på det svenske laget om det blir gull eller sølv, sier Løfaldli.

VGs sportskommentator Leif Welhaven tror de internasjonale medaljene kommer etter litt tålmodighet.

– Jeg tror ikke hun tar individuell VM-medalje i Oberstdorf, jeg tror det er et år for tidlig. Men med den reisen hun har begynt på, så kommer hun til å bli helt eksepsjonell, sier Welhaven.

Åge Skinstad var tidligere sportssjef i skiforbundet. Nå er han ekspertkommentator for TV 2. Han mener Fossesholm må få være Fossesholm uten noen sammenligninger.

– Jeg tror Helene har størst sjanse på 10 kilometer friteknikk, men vi skal ikke forvente at hun tar medalje. Men går hun et maksimalt løp er alt mulig, sier Skinstad.

Fossesholm er i troppen som reiser til Lahti kommende helg for å gå verdenscup.