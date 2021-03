I TYSKLAND: Johannes Høsflot Klæbo avbildet under en trening på langrennsstadion under VM. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Klæbo om VM-smitten: − Dette er alvor!

OBERSTDORF (VG) Johannes Høsflot Klæbo (24) tar alle mulige forholdsregler i forbindelse med coronavirus-utbruddet under ski-VM.

Den siste har uken flere VM-deltagere testet positivt for coronaviruset. Onsdag ble det kjent at hoppstjernen Halvor Egner Granerud (24) er isolert og syk – heldigvis med milde symptomer. Samtidig varslet den italienske VM-leiren at de har dratt hjem fra Tyskland på grunn av et internt utbrudd.

– Jeg liker det ikke. Vi gjør alt vi makter hva smittevern angår. Vi har ingen garantier, men vi gjør det som kan gjøres for å redusere sannsynligheten for smitte, sier Klæbo til VG.

Helt siden pandemien startet har tidenes beste langrennssprinter tatt ekstreme forholdsregler i et forsøk på å unngå smitte. Nå tar Klæbo innover seg at antall positive tester stiger.

– Det gjør sitt til at smittevernet for min del er svært høyt prioritert. Det er svært viktig å ta alle forholdsregler. Dette er ikke noen spøk. Dette er alvor!

Føler med Granerud

Mens Klæbo så langt i VM har tatt gull på to av tre øvelser han har stilt opp på, er mesterskapet en stor nedtur for hoppkollega Granerud. Etter å ha skuffet med blant annet en 4. plass på den første individuelle hoppkonkurransen, er 24-åringen fra Asker nå isolert i VM-byen.

Klæbo håper selvsagt at det går bra med Granerud. Samtidig er han glad for at det ikke har vært kontakt mellom Norges ulike landslag.

– Det er veldig leit med Granerud. Vi langrennsløpere har vært en egen kohort – og også kohorter i selve langrennsleiren. Heldigvis ser det bra ut covid-messig til nå i miljøet vårt, sier langrennsprofilen.

Han reagerer slik på at Federico Pellegrino og de andre italienerne har forlatt Oberstdorf:

– Det er trist at italienerne valgte å reise hjem i dag, men det står respekt av valget. Det er nok en god vurdering når smitten er blitt slik den er blitt rundt dem.

GULLVINNER: Klæbo feiret først gull på sprinten, i duell med blant andre Erik Valnes og Håvard Taugbøl. Deretter vant trønderen også lagsprinten – sammen med Valnes. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

– Får se hva som skjer

Haakon Klæbo er en nær støttespiller av sønnen. De siste månedene før mesterskapet har han og bestefar Kåre Høsflot levd i en form for isolasjon med 24-åringen på hytta på Skeiekampen.

– Når det gjelder covid-19, har Johannes hatt topp-prioritet på smittevern helt siden pandemien slo til for fullt. Han er ikke mindre skjerpet og er bevisst på smittevern i dag, sier Klæbo senior til VG.

– Jeg har snakket med Johannes om oppblomstringen av covid-19 i Oberstdorf. Han er ikke bekymret, men han er veldig bevisst på smittevern. Nå får vi bare se hva som skjer i de nærmeste dagene.

Sportslig er Klæbo og de øvrige norske langrennsherrene storfavoritter til å ta et nytt gull allerede på fredag. Da står stafett står på programmet her i Tyskland.