Klæbo stakk i bakken: Knuste konkurrentene foran bestefar på 85

Johannes Høsflot Klæbo var i en egen klasse igjen og tok sesongens verdenscupseier nummer 18 (!), samtidig kunne Even Northug juble for pallplass.

Franske Lucas Chanavat var best på prologen på bysprinten i Tallinn, seks hundredeler foran Klæbo. Men i kvartfinalen var det motsatt: Klæbo foran Chanavat og slik fortsatte det. Klæbo foran franskmannen i semifinalen og finalen.

OVERLEGEN: Johannes Høsflot Klæbo var i en egen klasse i Tallinn.

Og på tribunen i Tallinn var det en tilskuer som gjorde det ekstra kjekt for Klæbo å triumfere.

– Denne seieren betyr mye og spesielt her i Estland, bestefaren min på 85 år bor her, og står her med stokken sin og ser på, sier Klæbo til Viaplay.

Bestefaren er faren til pappa Haakon Klæbo. Han har også tidligere sett barnebarnet vinne, som i Otepää som også ligger i Estland i 2017.

I finalen ble det Klæbo foran Chanavat. Dette var Klæbos 18. verdenscupseier denne sesongen. Trønderen viste muskler i den siste bakken før de kjørte ned og inn på stadion. I padling rykket han fra med kjempejafs og la konkurrentene bak seg. I tillegg ble det tre VM-gull i Planica.

Even Northug ble nummer tre. Og det var en meget sterk prestasjon bare å ta seg til finalen, lillebror Northug brakk staven i semifinalen, men kom seg videre:

Even Northug ble nummer fire på prologen og hadde en solid dag på jobben. Men det ble knuffing med Edvin Anger i finalen. Han skjønte ikke hva svensken holdt på 190 centimeter holdt på med.

– Det var krig og sånn det skal være. Å bryte med den største svensken som har gått på ski noen gang å vinne den, da er jeg fornøyd, sier Northug til Viaplay.

Det var tre nordmenn i finalen, i tillegg til Klæbo var Erik Valnes og Even Northug i finalen. Svenske Edvin Anger og Marcus Grate skulle gi dem konkurranse sammen med Chanavat.

– Jeg klarte aldri å komme inn i det, sa Valnes til Viaplay etter rennet.

Klæbo har hatt en spinnvill sesong. Her er spurten til trønderen lørdag, for slik så det ut da Klæbo knuste konkurrentene i Falun:

