TYNT NM-OPPMØTE: Johannes Høsflot Klæbo (venstre) og Even Northug, her under verdenscupen tidligere denne sesongen.

Syltynt eliteoppmøte under NM: − Veldig stusslig

Det norske sprintlandslaget går den første øvelsen i NM kommende helg. Så reiser de rett til Italia og verdenscup. Med ytterligere to profiler ute med sykdom, blir norsk langrenns store festhelg svært profilløst.

– Det er klart det er veldig stusslig at det blir sånn, sier sprintlandslagets Håvard Solås Taugbøl.

– Det er ikke noe artig og veldig kjedelig. Jeg skulle gjerne gått mer i NM, sier landslagskollega Sindre Bjørnestad Skar.

For under torsdagens NM-sprint stiller store deler av det norske sprintlandslaget.

Men resten av norgesmesterskapet i regi av Skiforbundet – der bredden til vanlig møter eliten – kolliderer med verdenscupen i Livigno, Italia, kommende helg.

Info Program NM Gjøvik 19.-22. januar: Torsdag 19. januar: Sprint fristil kvinner og menn. Fredag 20. januar: 10 og 15 kilometer fristil individuell start kvinner og menn. VM-øvelse. Lørdag 21. januar: 15 og 30 kilometer med skibytte for kvinner og menn. VM-øvelse. Søndag 22. januar: Stafett for klubbene. Disse eliteløperne på herresiden er påmeldt for rennene fredag og lørdag: Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Sjur Røthe. Alle renn sendes på NRK. Vis mer

Langrennssjefen kryptisk – utøverne bekrefter

Langrennssjef Espen Bjervig sier til VG at uttaket til Livigno kommer etter NM-sprintrennet torsdag ettermiddag.

Når VG likevel spør om hele det norske sprintlandslaget kommer til å droppe resten av NM for å reise til Italia, svarer han følgende:

– Det kommer jo an på om de blir tatt ut til å gå i Livigno.

Men i tur og orden bekrefter i stedet norske landslagsutøvere at de dropper NM for å reise til verdenscupen. De står heller ikke påmeldt til noen av de øvrige distansene i arrangørens oversikt.

– Jeg ligger såpass godt an i verdenscupen sammenlagt og må gå de skirennene jeg kan der. Det har jeg fått aksept for, sier Pål Golberg.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet under årets Tour de Ski.

Lagkompis Erik Valnes bekrefter også at han skal til Livigno.

Han påpeker at det er veldig kjedelig, ettersom NM for ham er et veldig hyggelig arrangement der det blir lagt ned mange dugnadstimer.

– Jeg føler jo at dette er en slags følgefeil av FIS (Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet) der de ikke har gitt plass til et nasjonalt mesterskap i kalenderen. Jeg skulle gjerne gått mer i NM, men dette er verdenscup. Så jeg må veie for og imot.

Info Program verdenscup Livigno 21.-22. januar: Lørdag 21. januar: Sprint fristil kvinner og menn. Søndag 22. januar: Lagsprint kvinner og menn. Alle renn sendes på TV 3 og Viaplay. Vis mer

Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar har altså også bekreftet at de setter seg på et fly i retning Italia fredag.

Even Northug har nest best resultater i sprint i år bak Johannes Høsflot Klæbo. Han har ikke besvart VGs henvendelser, men sprintlandslagstrener Arild Monsen bekrefter til Adresseavisen at også Northug reiser til Italia.

Johannes Høsflot Klæbo velger som eneste sprintlandslagsløper å droppe NM, men likevel gå verdenscup.

Fra før av er det kjent at Emil Iversen og Simen Hegstad Krüger står over NM med sykdom. Dermed er det kun fem eliteløpere på herresiden av totalt 12 på start under de øvrige NM-distansene.