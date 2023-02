1 / 4 OL-SMELLEN KOSTET: – Etter OL måtte jeg kjempe en veldig lang periode med det. Jeg hadde veldig vanskelig for å ta meg ut, sier Frida Karlsson et år etter OL i Beijing. Her i intervju med VG i Villach. SÅ HATTEN PASSER: Frida Karlsson tok luen av og på mens hun gikk fra intervju til intervju med norske og svenske medier. SVENSK GALLIONSFIGUR: Frida Karlsson vant Tour de Ski og er storfavoritt til Planica-VM. ÅPENHJERTIG: Frida Karlsson åpnet opp om kollapsene, i miks av noen store smil og latter. forrige neste fullskjerm OL-SMELLEN KOSTET: – Etter OL måtte jeg kjempe en veldig lang periode med det. Jeg hadde veldig vanskelig for å ta meg ut, sier Frida Karlsson et år etter OL i Beijing. Her i intervju med VG i Villach.

Karlsson-kollapsene: − Jeg måtte kjempe i en veldig lang periode

VILLACH (VG) Landslagssjef Anders Byström mener Frida Karlsson (23) er den beste til å presse seg selv. Noe som har kostet. Sverige-favoritten har ikke klart å finne gode forklaringer bak kollapsene hennes.

– Jeg tror ikke det er noe tilfeldighet at det hender meg. Jeg har sett litt på det. Men ikke funnet noe veldig tydelige svar, sier Frida Karlsson til VG.

Hun svarer åpenhjertig, både grundig og med latteren løst, om de dramatiske situasjonene i solnedgangen i østerrikske Villach hvor svenskene bor en liten halvtime fra VM-stadion i slovenske Planica.

I jakten på å tjene sekunder og tideler mot konkurrentene, virker Karlsson å ha en stor evne til å tåle smerte og presse seg selv. Det har ført til flere dramatiske situasjoner:

Tour de Ski i år: Kollapset, besvimte og ble borte da hun gikk over målstreken på toppen av monsterbakken. Ble fraktet bort på båre.

– Jeg gikk inn i konkurransen med litt for høye stressnivåer, og tror det handler om det, sier Karlsson halvannen måned i ettertid.

OL i Beijing i fjor: . Hun våknet da noen i støtteapparatet helte juice i munnen hennes. Karlsson mente at kulde, høy spenning i kroppen og at hun hadde presset seg hardt førte til kollapsen. Kollapset på 15-kilometeren og besvimte etter rennet . Hun våknet da noen i støtteapparatet helte juice i munnen hennes. Karlsson mente at kulde, høy spenning i kroppen og at hun hadde presset seg hardt førte til kollapsen.

Senere i OL gikk hun rett i bakken og gispet etter luft på stafetten. OL og resten av sesongen ble en nedtur:

VM i Oberstdorf 2021: Tok bronse på tremila, men gikk den siste mila med det hun trodde kunne være en brukket arm, etter at Heidi Weng var uheldig i et fall og kjørte over armen hennes:

Junior-VM i Lahti 2019: Klarte ikke stå på benene og måtte holdes oppe av støtteapparatet etter gull på 5-kilometeren:

Karlsson forklarer at hun alltid sikter mot å vinne hver gang hun stiller til start. Så det gjør ingenting med innstillingen før VM i Planica at skidronningen Therese Johaug har lagt opp.

– Smellen i OL, handlet noe om at du ble litt for ivrig på å jakte Therese Johaug eller handlet det bare om deg?

– Det er klart at i duathlon duathlonTherese Johaug vant alle tre distansegullene i OL. Frida Karlsson ble nummer 5 på duathlon og 12 på 10-kilometeren. gikk jeg for at jeg ville vinne gull, ikke sølv. Jeg «gikk for det» ganske tidlig i løpet og fikk en dårlig slutt, og måtte betale for det. Jeg fikk en dårlig inngang på OL og ble utmattet på den øvelsen. Det ødela egentlig OL litt, sier Karlsson.

TRENGTE HJELP: Frida Karlsson gikk seg helt tom og måtte ha hjelp etter 10-kilometeren i OL i fjor. Hun endte på 12. plass. Therese Johaug vant.

Utmattelsen i Kina kostet lenge. Kroppen nektet henne å ta i hardt.

– Etter OL måtte jeg kjempe en veldig lang periode med det. Jeg hadde veldig vanskelig for å ta meg ut. Kroppen hadde i underbevisstheten lagt inn håndbremsen om at «dit skal vi ikke». Men nå har jeg fått prøve på mølla, og kroppen vet at «dette går bra».

– Men i hodet er det ingen endring?

– Senest i forgårs lå jeg helt utslått etter intervallet. Det funker ennå, svarer Karlsson og ler godt.

Etter Tour de Ski-seieren ble hun syk og 11. plassen i Toblach på 10-kilometeren to uker tilbake tok hun bare som en gjennomkjøring.

Info Program langrenn, ski-VM: Torsdag 23. februar: Sprint klassisk, damer/menn

Fredag 24. februar: 30 km fellesstart med skibytte, menn

Lørdag 25. februar: 15 km fellesstart med skibytte, damer

Søndag 26. februar: Lagsprint fristil, damer/menn

Tirsdag 28. februar: 10 km enkeltstart fristil, damer

Onsdag 1. mars: 15 km enkeltstart fristil, menn

Torsdag 2. mars: Stafett, damer

Fredag 3. mars: Stafett, herrer

Lørdag 4. mars: 30 km fellesstart klassisk, damer

Søndag 5. mars: 50 km fellesstart klassisk, menn VM vises på NRK og TV 3/Viaplay. Vis mer

Sveriges landslagssjef Anders Byström mener det er nytteløst å prøve be 23-åringen ta det litt forsiktig.

– Hun er den verste eller beste på det å ta seg ut. Det ser ekkelt ut. Men hadde hun ikke tatt seg helt ut, hadde hun ikke vunnet Tour de Ski sammenlagt, sier Byström.

Han sammenligner Karlsson med den norske helten Petter Northug.

– I VM kommer hun til å presse seg helt til det siste. Evnen til å presse det siste er det som skiller de aller beste fra resten. Noen har ikke den mentale evnen til å gjøre det.

Han sier beste «forebygging» er å sørge for god restitusjon – søvn og god spising.