SKIPRESIDENT: Jelena Välbe med Putin-T-skjorte under et møte med VG i 2017.

Jelena Välbe innrømmer at Putins siste grep ødelegger

Vladimir Putins eskalering av krigen de to siste ukene har gjort det umulig for russiske skiløpere å kunne delta under nøytral status.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det kommer frem av et intervju som den russiske skipresidenten Jelena Välbe har gjort til Match TV.

Russiske løpere har vært utestengt fra FIS siden 1. mars, men i russiske medier har det vært fremstilt som et håp at de skulle kunne komme tilbake til kommende vinter.

Det håpet innrømmer nå Välbe at ikke er særlig realistisk fra FIS’ møteuke i Zürich:

– Jeg hadde et privat møte med presidenten i det internasjonale skiforbundet. Før mobiliseringen og folkeavstemninger ble det vurdert en nøytral status for våre utøvere, men nå er dette uaktuelt. Denne situasjonen kompliserte returen til russiske idrettsutøvere i stor grad, sier Jelena Välbe og innrømmer dermed at det er særdeles lite trolig at Russland kommer inn i varmen igjen.

Vladimir Putin beordret forrige onsdag «delvis mobilisering» og planlegger å hente inn 300.000 nye soldater. Sist helg var «folkeavstemninger» i fire russiskokkuperte regioner i Ukraina og fredag skal Putin etter planen innlemme disse regionene i selve Russland i det som Vesten vil betraktes som en annektering.

ESKALERER: Vladimir Putin har de siste to ukene gjort nye grep i Ukraina-krigen.

– Men vi er optimister, vi tror på det beste. Alle har allerede begynt å telle tap. Det er åpenbart at oppmerksomheten om konkurransene er lavere på grunn av Russlands fravær.

– Vi håper at klokskapen vil seire, sier Välbe til R-sport.

For Norges Skiforbund kom det overraskende at russiske og belarusiske representanter dukket opp i Zürich. I en pressemelding onsdag kveld fordømte Norge den russiske og hviterussiske deltagelsen i FIS-møtene. Norges Skiforbund har trukket seg fra møter i Sveits som følge av at FIS har invitert russiske representanter. Dette er naturlig nok blitt en sak også i russiske medier.

Til Match TV sier Välbe:

– Nordmennene skrev at de boikottet å komme hit på grunn av den russiske delegasjonens tilstedeværelse i komiteen. Men de er her, snakker og klemmer, sier Jelena Välbe.