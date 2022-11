KLAR IGJEN: Ingvild Flugstad Østberg på Beitostølen onsdag ettermiddag etter et intervju med VG.

Østbergs tøffe kamp i tre år: − En bit av meg har manglet

BEITOSTØLEN (VG) For tre år siden fortalte hun alle om sin egen helsesituasjon og startnekt. Lite visste Ingvild Flugstad Østberg (32) at det var begynnelsen på en lang tid med noen få lyspunkter, men flest dype bølgedaler.

– I grove trekk har det vært for mye av og på. Med tanke på det å være på skirenn og være på samling, så har det vært kjempetøft. Jeg har hele tiden trent og hatt det bra. Det har berget meg. Men en bit av meg har manglet, sier Østberg om de siste tre årene.

Hun møter VG på Beitostølen få dager før sitt første skirenn på drøye 11 måneder. Lørdag klokken 10 er hun tilbake, på 10 kilometer klassisk.

32-åringen smiler bredt, selv om det er lite som minner om den enkle hverdagen til landslagsløperne. Landslagsvrakede Østberg har ingen sponsede klær. Ingen store logoer som pryder fleecevesten hun har på seg.

Info Langrennsåpningen på Beitostølen Fredag 18. november:

11.35: Klassisk sprint, prolog 13.10: Klassisk sprint, finaler Lørdag 19. november: 10.00: 10 km klassisk, kvinner 11.30: 10 km klassisk, menn Søndag 20. november: 11.40: 10 km fristil, kvinner 13.10: 10 km fristil, menn Alt sendes på NRK Vis mer

Gjøvik-jenta har – etter startnekt tre ganger på tre år – endelig fått godkjent helseattest igjen.

Situasjonen står i sterk kontrast til det som skjedde i november 2019.

Da trommet nemlig Norges Skiforbund sammen til pressekonferanse. Østberg, den gangen 29 år, gikk opp på podiet inne i et pent restaurantlokale på Beitostølen.

Østberg vekslet mellom et tappert smil og tårer mens hun fortalte om startnekt som følge av at alle krav ikke var innfridd i helseattesten.

STERKT PREGET: Ingvild Flugstad Østberg etter pressekonferansen hun gjennomførte på Beitostølen i 2019. Der fortalte hun om startnekt av helsemessige årsaker.

Nesten tre år senere – bare et par steinkast unna stedet der pressekonferansen ble gjennomført – forteller Østberg om tårene den gangen.

– Jeg er ikke en som gråter veldig mye. Men jeg gjør jo det også. Det gikk mer og mer innover meg. Jeg følte at mange følte med meg, jeg kjente at folk ville at jeg skulle ha det bra og gjøre det jeg hadde jobbet hardt for.

Info Ingvild Flugstad Østberg Alder: 31 år (født 9. november 1990)

Klubb: Gjøvik

Meritter:

OL: 2 gull (4 x 5 km stafett 2018 og lagsprint 2014), 1 sølv (sprint 2014).

VM: 1 gull (lagsprint 2015), 3 sølv (15 km skiathlon, 4x5 km stafett, 30 km fristil 2019), 2 bronse (lagsprint, 10 km klassisk 2019)

Verdenscupen: 16 enkeltseirer. Vant Tour de Ski i 2019.

Har slitt med helsen de to siste årene. Pådro seg to tretthetsbrudd i foten sommeren 2020.

Gjorde comeback under verdenscupåpningen i Ruka 27. november i 2021. Det var hennes første konkurranse på 636 dager. Noen uker senere fikk hun startnekt grunnet helseutfordringer.

Aktuell: Satser for første gang på 14 år utenfor landslaget. Har fått godkjent helseattest igjen. (NTB) Vis mer

I tre år har hun slitt med balansen mellom trening, ernæring, restitusjon og hvile. Det har ført til lange avbrekk fra konkurranser og samlinger med landslaget.

Hun har pådratt seg to tretthetsbrudd i foten. Bruddene i foten ble satt i sammenheng med den dårlige bentettheten som følge av helsesituasjonen hennes.

Østberg har gått glipp av VM og OL – og i våres mistet hun landslagsplassen.

I møte med VG på Beitostølen utdyper hun hva hun mener med at «en bit har manglet» og hva som er forskjellen på Østberg for tre år siden og i dag.

Hun understreker at hun gjennom årene, i oppturene og mange nedturene, har hatt det bra. Familien og hennes nærmeste har alltid støttet henne.

– Det at en bit manglet, handlet om at jeg ikke fikk bidra slik jeg ville på laget. Det var utrolig kjipe følelser rundt det. Og jeg fikk jo ikke gå skirenn. Men jeg følte at jeg hadde jobbet så hardt for det, følte meg klar for å gi alt. Så fikk jeg ikke det. Det var en rar følelse.

Hun fortsetter:

– Du føler jo nesten du har gjort noe galt, når noen står der og dømmer deg, sier alt det du har gjort feil, og det slås stort opp. Men herregud, jeg har ikke gjort noe annet enn alt jeg kan for å gå fort på ski og representere Norge. Og gjøre meg selv og andre stolte. Så får du det i fleisen på en måte. Det føltes brutalt.

TØFF OPPLEVELSE: Ingvild Flugstad Østberg får en klem av daværende trener Ole Morten Iversen. Til venstre er Skiforbundets kommunikasjonssjef, Espen Graff.

Det kribler for Østberg før hun lørdag og søndag går ti kilometer i klassisk og fristil. Men hun er ikke så opphengt i hvordan resultatene blir.

– Men jeg vil være misfornøyd hvis jeg ikke har løst det jeg tenker jeg burde løse. Hvis jeg åpner som en tulling, går dårlig på ski, har gjort en dårlig jobb på skitestingen, eller ikke klarer å ta meg ut. Da blir jeg veldig misfornøyd. Klarer jeg å gjøre noen av de tingene jeg har satt som mål, så skal jeg være fornøyd.