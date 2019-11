TUNG START: Martin Johnsrud Sundby har slitt de første helgene av årets sesong. Her etter 15-kilometeren i Ruka lørdag, der han ble nummer 16 Foto: Terje Pedersen

Iversen mener formsvak Sundby bør returnere til landslagets opplegg

RUKA (VG) Martin Johnsrud Sundby (35) er skuffet over eget nivå etter å ha trent utenfor landslagets opplegg. Nå mener landslagets Emil Iversen (28) at Oslo-løperen bør returnere til lagets treninger, dersom han igjen vil bli verdens beste skiløper.

– Jeg må erkjenne at jeg ikke er i nærheten av form, sier Sundby etter en 16. plass på lørdagens 15 kilometer klassisk i finske Ruka, 1 minutt og 16 sekunder bak vinner Iivo Niskanen.

Han forventet at han skulle vært et halvminutt bedre på nåværende tidspunkt i sesongstarten. I stedet har han resultatrekken 31. plass, 46. plass, 16. plass i tillegg til at han brøt søndagens renn på Beitostølen sist helg.

– Jeg fikk ikke nok «push» sist helg og da er jeg er så seig i maskineriet at det sannsynligvis krever en del helger for å komme meg litt opp i nivå, sier Sundby, som var langt over minuttet bak vinner livo Niskanen lørdag.

Den formsvake sesongstarten kommer etter at Sundby, som er tobarnsfar, har prioritert bort landslagets samlinger denne sesongen og satset mest på egen hånd. I sommer og høst droppet han også alt av konkurranser og rulleskirenn, der landslagskollegaene deltok.

Mannen med tre totalseire i verdenscupen, VM-gull individuelt og flere Tour de Ski-seire innrømmer at valget om å droppe en rekke av landslagets samlinger dette året har sin pris.

– Jeg mister masse ved det. Men det er ikke et alternativ slik min situasjon er. Jeg må optimalisere ut fra min situasjon og da mister jeg masse i forhold til det å optimalisere alt inn mot hver eneste konkurranse. Jeg tror jeg beviste i fjor – og skal bevise det i år – at når jeg setter meg mål om å være i god form inn mot de viktigste rennene denne sesongen, så kommer jeg til å være i god form da, sier Sundby etter rennet der Norge hadde to løpere på pallen bak finske livo Niskanen.

Landslagsløper Emil Iversen, som ble nummer tre på 15-kilometeren i Finland lørdag, ser at Sundby har utfordringer på hjemmebane. Samtidig påpeker han at løpere som han selv og Johannes Høsflot Klæbo har bygget opp ganske profesjonelle apparat rundt seg nå.

– Bør han komme seg tilbake på samlinger med landslaget igjen?

– Ja. Han får kjenne litt på det selv. Hvis han har ambisjoner om å bli den beste skiløperen i verden igjen, da bør han sikkert være mer på samling, sier Iversen.

– Føler du han ikke har ambisjoner om å bli verdens beste lenger?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror det er det er litt vanskelig for ham å levere på det nivået. Det innser nok han selv også. Han har nok kanskje vært litt over toppen, og nå sikter han mer inn mot å gå gode enkeltrenn og det tror jeg han fortsatt vil klare. Han ble verdensmester så sent som i fjor, sier Iversen, som samtidig understreker at langrennslivet handler om søvn, hvile og mat.

– Han har vel en del ting mellom der som kanskje burde vært luket ut for å få optimalisert det. Men han har levd noen harde år og livet skal gå videre, sier Iversen om løperen som gjorde landslagstrener Eirik Myhr Nossum bekymret på Beitostølen sist helg:

Nossum er også tydelig på at Sundby mister mye på i stor grad å satse utenfor landslagets opplegg.

– Ja, det gjør han. Det er det ikke noen tvil om. Det fine med å være på det norske landslaget er at du får ganske mye, sier Nossum.

Nossum påpeker at Sundby har en tøff familiesituasjon målt mot de andre utøverne på laget, men at han diskuterer løsninger med Sundby.

– Jeg er opptatt av at han skal være verdens beste pappa også, sier Nossum.

