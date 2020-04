HANDSHAKE: Urs Lehmann (t.v.) hilser på landsmannen og utforstjernen Patrick Kueng i Kitzbühel. Kueng annonserte på pressemøtet i fjor at karrieren var over. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Mot heftig kamp om tronen etter FIS-president Kasper

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har utsatt presidentvalget på ubestemt tid. Men kampen om å bli en av verdens mektigste idrettsledere – etter kontroversielle Gian-Franco Kasper – fortsetter med uforminsket styrke.

Nå nettopp

Den sveitsiske skipresidenten og VM-vinner i utfor Urs Lehmann. Milliardær og skifabrikkeier (Head) Johan Eliasch. I tillegg til Gian-Franco Kaspers høyre hånd, Sarah Lewis, som er generalsekretær i FIS. Det er etter hva VG vet trioen som driver valgkamp for å bli ny FIS-president.

Disse har vært FIS-president Ivar Holmqvist (1924–1934)

Nikolai Ramm Østgaard (1934–1951)

Marc hodler (1951–1998)

Gian-Franco Kasper (1998–) Vis mer

Etter at FIS sist fredag – på grunn av coronapandemien – vedtok å utsette den planlagte FIS-kongressen i Thailand i mai på ubestemt tid, innebærer det mer tid til lobbyvirksomhet for kandidatene. Kanskje helt frem til høsten.

Og kanskje blir valget avgjort i Zürich. Ting tyder på at FIS går for den sveitsiske storbyen som reservearena for omstridte Pattaya – mest kjent for sexturisme – og sterkt kritisert innad i organisasjonen som opprinnelig valgt arrangørsted.

ROYALT: Gian-Franco Kasper (t.v.) går av som FIS-president. Her er han i hyggelig selskap med dronning Sonja, og kong Harald under kvinnenes hopprenn (lag) i Seefeld-VM i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Da VG stilte Kasper flere kritiske spørsmål vedrørende Pattaya under VM på ski i Seefeld i fjor, ble han mektig irritert. Den 76-år gamle sveitseren – alltid kledd i hvit parkas med pelskrage i vintervær – har sittet som FIS-boss siden 1998. I november annonserte han at tiden var inne – for andre – og at han ville gå av.

Sterk sveitser

Flere kilder i det internasjonale skimiljøet som VG har vært i kontakt med, peker på at Kaspers egen landsmann, Urs Lehmann, virker å være den heteste kandidaten til å lede FIS videre. Den gamle alpinstjernen (VM-gull 1993) har foreløpig ikke ønsket å bekrefte sitt kandidatur offentlig. Senest i et intervju med Neue Zürcher Zeitung for kort tid siden.

– Det passer ikke å snakke om akkurat det nå som verden er i ubalanse på grunn av coronaviruset, sier Urs Lehmann.

Men ifølge journalist Philipp Bärtsch i nevnte avis er det 90 prosent sikkert at Lehmann stiller til valg. At han jobber aktivt i kulissene med en strategi. Og at han står høyt i kurs i Mellom-Europa hvor alpint er det folk flest forbinder med ski.

– Lehmann har gjort en meget god jobb som skipresident. Og det virker på meg som om han er klar for å ta et steg opp, til toppen i FIS. Blir han valgt tror jeg vi får se et annerledes FIS, mer drevet etter moderne forretningsprinsipper, sier Philipp Bärtsch.

Men pressen i hjemlandet har latt Lehmann få gjennomgå opptil flere ganger. Det går på sammenblanding av roller. Han har riktignok kvittet seg med sitt eget selskap, som drev med forretninger innen vintersport. Men han er fortsatt ekspertkommentator for Eurosport samtidig som han er skipresident.

Svensk milliardær

Det later til at Johan Eliasch kan bli Lehmanns tøffeste utfordrer. Den søkkrike London-baserte svensken har slått seg opp som eier av det kjente sportsmerket Head. Det britiske skiforbundet har ifølge AP bekreftet at Eliasch, som har svensk og britisk pass, er deres presidentkandidat.

FINE FOLK: På en sammenkomst i Kitzbühel for Head under fjorårets verdenscup møttes disse kjendisene. Kjetil Jansrud (f.v.), Aksel Lund Svindal, Arnold Schwarzenegger, Johan Eliasch, Matthias Mayer og Franz Klammer. Foto: EXPA/JFK / EXPA

Hvis det sveitsiske skiforbundet bekrefter at Lehmann er deres kandidat betyr det at veien til presidentposten blir svært vanskelig for Sarah Lewis, som den første kvinnelige lederen av FIS.

Hun har dobbelt statsborgerskap (Sveits og Storbritannia). En dør er allerede lukket. Smeller den andre også igjen må hun i tilfelle ut på jakt etter sitt tredje pass, fordi nominasjonen til presidentembete fordrer forslag fra eget nasjonalt forbund.

President i Norges Skiforbund, Erik Røste, som også er styremedlem i FIS bekrefter at Norge ikke kommer til å foreslå en egen presidentkandidat når kongressen blir avholdt. Han svarer slik når VG ber ham kommentere sjansene til Lehmann, Eliasch og Lewis.

– Inntil vi får en kandidatliste, hvor fristen er 30 dager før kongressen, så har vi ikke diskutert det. Dette er noen vi må diskutere i Norges Skiforbund. Og det kan vi ikke gjøre før vi vet hvem som er offisielle kandidater, sier Erik Røste.

Publisert: 01.04.20 kl. 13:08

