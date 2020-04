HINE HÅRDE DAGER: Calle Halfvarsson sammen med sin mangeårige overmann Petter Northug på pallen, etter 15 kilometeren i Tour de Ski i Oberstdorf for fem år siden. Nå satser svensken på 5-mila samme sted i VM neste år. Foto: Bjørn S. Delebekk

Halfvarsson vil ta VM-medalje på 5-mila med sykkeltrener

Calle Halfvarsson (32) gir seg ikke, tross mye motgang. Nå har den svenske langrennsveteranen bestemt seg for å satse på VM-medalje på femmila i Oberstdorf neste år – ved hjelp av den kjente sykkeltreneren Mattias Reck.

Det forteller han til den svenske avisen Expressen fredag.

– Jeg vil prøve å finne nye veier nå, slår Calle Halfvarsson fast.

Årsaken til «det spektakulære grepet» er at han har fått nok av motgang. Han vil tilbake i verdenstoppen, etter et par tunge sesonger og – som muligens vi nordmenn husker best – Petter Northugs mange verbale slag mot svensken.

Siste gang Halfvarsson kunne ta steget opp på premiepallen var i november 2018.

– Jeg vil ikke fortsette i samme spor. Jeg har ikke lyktes. Jeg har ligget mye og fundert på hva jeg skal gjøre, sier han.

Det har han kommet frem til nå. Etter relativt god suksess i sprint, går han nå for det lengste løpet i VM-sammenheng: 50 kilometer, som går i klassisk stil i Oberstdorf-VM 2021. Angivelig fordi han alltid har sett seg selv som en langdistanseløper, og at seirene på sprintdistansene egentlig «bare har vært flaks».

– Medalje ville være «jäkligt» fint. Jeg har jo fortsatt ikke tatt medalje i et individuelt mesterskap, svarer han på spørsmål om målsetting.

Konfrontert med hvordan han vil nå det, har Calle Halfvarsson svaret på rede hånd. Det er Mattias Reck, en kjent svensk sykkeltrener med utholdenhetstrening som spesialgeskjeft. Reck har blant annet ansvar for den danske sykkelproffen og verdensmesteren Mads Pedersen. Han er ansatt som trener for profflaget Trek – Segafredo, som også har Vincenzo Nibali i stallen, skriver Expressen.

Sist vinter hjalp Reck langdistanseløperen Max Novak (24), som med håndsrekningen presterte sin beste sesong noen gang – blant annet 9. plass i Vasaloppet og 16. plass i Marcialonga.

– Da kom tanken at det kanskje var noe slikt jeg behøvde for å satse mot en femmil, sier Calle Halfvarsson med tanke på kombinasjonen Novak/Reck.

Som tenkt, så gjort:

– Jeg avtalte et møte med Mattias Reck, lyttet til hans tanker og syntes alt han sa virket veldig fornuftig, sier Halfvarsson til Expressen.

Han sier at han ikke kommer til å bryte med det svenske landslaget.

Mattias Reck understreker at han ikke besitter noen form for teknisk kunnskap når det gjelder langrenn. Han er imidlertid veldig interessert i vintersporten. Calle Halfvarsson sier at han er forberedt på at han må legge ned enda mer trening enn tidligere.

– Det må jeg være. Og det er jeg ikke redd for. Femmila er jo de tøffeste du kan utsette deg for i et mesterskap, vedgår han.

Publisert: 18.04.20 kl. 05:40

