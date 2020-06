I FLUOR-UTVALG: Skipresident Erik Røste har sittet i et FIS-utvalg som har sett på fluorforbudet. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix

Mangler testutstyr når fluorforbudet til FIS innføres

Det internasjonale skiforbundet, FIS, kan få trøbbel med å følge opp sitt eget fluorforbud fra sesongstart. Årsaken er mangelen på testutstyr.

Skipresident Erik Røste, som sitter i en arbeidsgruppe som jobber med fluorforbudet i FIS, fortalte på et fagmøte for langrenn i Norges Skiforbund onsdag, at det nye, effektive testapparatet som skal avsløre fluorjuks neppe blir distribuert til så mange nasjoner når sesongen starter.

– Leverandøren skal ha klart 20 apparater til sesongstart. Med alle grenene innen FIS blir det neppe tilgjengelig for nasjonene til november. Vi må bare se hvordan vi skal forholde oss til det, sa Røste da han orienterte om fluorforbudet.

FIS sitt forbud om all bruk av fluor gjelder alt av konkurranser i grenene langrenn, alpint, hopp, snøbrett, kombinert, freestyle og i tillegg er det internasjonale skiskytterforbundet med på forbudet.

Her hjemme gjelder forbudet også under NM, i norgescupen og for turrenn.

– Hvordan i all verden skal man klare å gjennomføre forbudet med så mange idrettsgrener, så mange øvelser og bare 20 testapparat på verdensbasis i starten?

– Fluorforbudet er et vedtak som er basert på tillit. Som med annen type kontroll så skal det være en usikkerhet om det er testing eller ikke. Vi vil heller aldri kunne teste alt eller alle hele tiden, og det er heller ikke meningen, sier Erik Røste til VG.

Kritisk

Gabriel Johannessen, leder i langrennskomiteen i Buskerud Skikrets, er kritisk til det nye testregimet.

– Hvis man har så få apparater tilgjengelig til vinteren så bør man heller bruke ett år til på å utvikle, kvalitetssikre og sette testingen i system. Er man heldig så kan man få fem apparater tilgjengelig til langrenn på verdensbasis. Hva slags testing blir det? Og hva med rettssikkerheten til utøverne? FIS sier at det er utøvernes ansvar hvis de blir tatt. De får jo skiene i paddocken fra smørerne rett før start, sier Johannessen og legger til:

– Jeg tror definitivt ikke siste ord er sagt i denne saken.

Her i Norge kan man i starten ty til testmetoden som har vært brukt frem til nå. Problemet er at resultatene fra en slik test ikke foreligger før flere dager etter at konkurransen er avsluttet.

FIS legger opp til en tilfeldig skitest før start. En positiv fluortest betyr at utøveren ikke får starte. Blir det oppdaget etter et løp blir man diskvalifisert.

Kom EU i forkjøpet

Dermed kan man risikere at det kåres en vinner som kan bli fratatt seieren flere dager senere. Testene må sendes inn. I tillegg er testmetoden dyr.

Erik Røste forteller at det nye testapparatet som er under utvikling er en håndholdt scanner som avslører om det er brukt fluor eller ikke.

– Det er mange spørsmål som må avklares, men FIS-vedtaket er veldig klart. Fra i vinter er det ikke lov å benytte produkter med fluor i FIS-konkurranser. Smurning med fluor er forbudt, forteller skipresidenten.

PS! FIS kom EU i forkjøpet da man vedtok fluorforbudet i november i fjor. EUs forbud er ventet nå i juni.

Publisert: 03.06.20 kl. 21:12

