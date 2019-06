Johannes Høsflot Klæbo tar økonomifag ved NTNU – og investerer pengene han tjener som langrennsløper. Nå skal han i gang med å bygge hytte på Skeikampen. Den blir omtrent lik den som står i bakgrunnen. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Klæbo satser på hårprodukter – og «treningshytte»

HELLERUDSLETTA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) satser på gull også utenfor skisporet. Nå satser han på hårprodukter – og en stor hytte på Skeikampen.







– Hytta er først og fremst investering i trening – og jeg har ingen planer om å leie den ut, forteller langrennsstjernen selv.

Tirsdag kveld lanserer han for første gang et produkt som ikke har noe med skiløperen å gjøre. Sammen med en nabo på Byåsen, Stian Støp, kommer han med en hårpleie-serie som har fått navnet «Hufs» – etter langrennsløpernes elghufstrening – motbakkeløp med staver.

Det betyr at Johannes Høsflots «imperium» begynner å få en solid størrelse – i en alder av 22 år.

– Jeg har tatt noen økonomifag på NTNU i det siste, og håper at jeg rekker å ta noe til høsten også, sier han.

– Går det bra med selskapene dine?

– Du får spørre mamma. Det er hun som styrer regnskap og sånt. Jeg har meldt meg litt ut. Men nå skal jeg engasjere meg mer. Og jeg er selvfølgelig veldig spent på hvilket mottagelse vi får med hårvoksen.

– Dette går ikke ut over skiløpingen?

– Nei, jeg har jobbet mye med hårpleie-produktene i vår, og det har snarere vært en motivasjonsboost.

Her er en kort gjennomgang av hans satsing:

* Hårpleie

– Her har jeg vært med fra bunnen. Det har vært artig. Vi er to stykker som har jobbet knallhardt for å få det til. Nå gleder jeg meg til å lansere det, sier Klæbo om hårpleie-serien, som både skal være til salgs både på nettet og i frisørsalonger.

– Stian Støps erfaring etter 30 år i bransjen er selvfølgelig gull verdt, men jeg har også vært aktivt med selv, blant annet med design. Og så har jeg vært veldig opptatt av at vi skal ha miljøvennlig emballasje, sier Klæbo.

– Dette er litt som «Klæbo-klyvet». Det er noe jeg har vært med på å utvikle, sier han om hårvoksen – som har fått testet seg i løp når han har kastet lua underveis.

På typisk Klæbo-vis blir lanseringen gjort på hans personlige youtube-kanal. tirsdag kveld.

Ifølge Brønnøysundregistrene har Klæbo og Støp gått inn med 400 000 kroner hver i selskapet «Hufs».

* Hytte

Til jul skal en stor og flott Jøra-hytte stå klar på Skeikampen i Gausdal.

– Min tante og onkel har hytte der, og jeg var mye der som liten. Det er en snøsikker plass, og det kan være en bra plass for meg både tidlig på vinteren – og mellom skirenn. I stedet for å dra til Trondheim, kan jeg kanskje stikke rett fra Gardermoen til Skeikampen – og få en ekstra treningsøkt. Det kan også bli en bra plass å trekke meg tilbake på, mener Johannes Høsflot Klæbo.

– Får morfar – og trener – Kåre Høsflot eget rom?

– Hehe, ja, men jeg har ikke bestemt meg for hvilket rom ennå, svarer Klæbo – og sier at han trolig ikke kommer til å leie ut hytta.

VG antar at hyttebyggingen vil koste rundt fire millioner kroner.

FRONTER NSF-SPONSORER: Johannes Høsflot Klæbo valgte å ikle seg Norges Skiforbunds sponsorer da VG traff ham i helgen – til tros for at det ikke var et NSF-arrangement. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

* Selskaper

Det er blitt opprettet en paraplystruktur rundt skistjernen med to selskaper og et holdingselskap over disse to. Holdingselskapet heter JHK holding, mens de to operative selskapene heter JHK AS og Klæbo Media AS.

JHK AS skal ifølge registreringen hos Brønnøysund-registrene drive med «konsulentbistand og foredragsvirksomhet, samt sponsorvirksomhet og det som naturlig hører inn under dette».

Klæbo Media AS skal drive med «medieutvikling, salg av reklame- og kommunikasjonstjenester, innholdsproduksjon, og det som naturlig står i forbindelse med dette».

Media-selskapet skiller Klæbo fra mange andre skiløpere. Med god hjelp av broren Ola (17) og resten av familien satser han mye på sosiale medier, særlig på youtube-kanalen sin.

* Sponsorer

Johannes Høsflot Klæbo og de andre skiløperne må holde seg unna bransjer der Norges Skiforbund allerede har sponsorer eller bransjeeksklusivitet. Men han har likevel samlet et anselig antall private samarbeidspartnere etter hvert:

* Sparebank1 Markets.

* Hoka – fransk joggesko-produsent.

* Toyota – bilavtale.

* Zedge – det trønderske dataeventyret med Tom Arnøy i spissen.

* Frislid – klær.

* Isklar – vann.

* Bama.

Hvor mye penger dette dreier seg om, er vanskelig å si. Men trolig dreier det seg allerede om millionbeløp pr. år.

* Ski og premiepenger

Klæbo tjente 1,8 millioner kroner bare i premiepenger fra FIS (det internasjonale skiforbundet) i VM-sesongen 2019.

I tillegg til det kommer trolig enda mer i inntekter fra produsenter av ski, staver, skistøvler og så videre.

Trolig har Johannes Høsflot Klæbo tjent minst fire millioner pr. sesong de siste årene på det rent sportslige.

* Event-inntekter

I juli drar Johannes Høsflot Klæbo til Kina for å være med i et rulleskirenn der.

– Jeg ønsker å utbre langrennsinteressen, sier han.

Men den type arrangementer – både utenlands og i Norge – gir også gode penger i kassen, samtidig som det kan øke hans markedsverdi. Selv om Klæbo ikke er i klasse med for eksempel Magnus Carlsen og Petter Solberg – som kan kreve hundretusener pr. dag de stiller opp – er også trønderen en populær herremann med stor markedsverdi.

Onsdag er Klæbo på plass på Hamar, der de har den tradisjonelle Kirkebakken Grand Prix. Mot langrennsløpere som allerede har underskrevet sine kontrakter med Norges Skiforbund for 2019/20-vinteren.

– Er den nye hår-satsingen godkjent av Norges Skiforbund?

– Jada, de er orientert om at vi lanserer produktene nå, sier Klæbo.

PS: Klæbo-familien og Norges Skiforbund forhandler fortsatt om løperavtalen for vinteren.

Publisert: 18.06.19 kl. 17:00