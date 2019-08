Øystein Tjomsland og Frida Karlsson etter seieren til Grisle Odin G.L. i kvalifiseringsløpet til Svensk Travkriterium. Søndag går finalen. Foto: Girlpower HB

Nå har Frida Karlsson fått en ny norsk helt: – Det er jättehäftigt

Frida Karlsson (20 i helgen) hadde som kjent Petter Northug som forbilde. Langrennskometens nye norske helt heter Øystein Tjomsland.

Hvis du ikke er helt familiær med travmiljøet, har du kanskje ikke hørt om sørlendingen – men han er blant de mest kjent travtrenerne og kuskene i både Norge og Sverige.

Søndag skal Frida Karlsson heie på Øystein Tjomsland og Grisle Odin G.L. i Svenskt Kallblodskriterium på Dannero i Nord-Sverige.

– Det stemmer. Vi avslutter en landslagssamling i Sollefteå akkurat tidsnok til at jeg rekker det søndag, sier Frida Karlsson til VG.

Saken er at hun er deleier i Grisle Odin G.L. Det samme er andre kjente skinavn: Johan Olsson, Anna Olsson – og ikke minst Fridas kjæreste William Poromaa.

Hun var på plass da Tjomsland styrte hesten til seier i kvalifiseringsløpet forrige helg.

– Det var «jättehäftigt», sier hun energisk.

SØLVJENTE: Frida Karlsson sjokkerte med sølv bak Therese Johaug på 10 km klassisk i VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg hadde vært på travbanen bare en gang før, da jeg var liten. Det var kult å snakke med Øystein om hvordan han trener hestene og sånn – og sammenligne med hvordan vi trener. Han bruker jo mange av de samme prinsippene. Hestene blir trent som oss.

– Men du er altså ingen tradisjonell «hestejente»?

– Nei, ærlig talt, så er jeg ikke det!

Det er gjennom sin mentale trener Stig Wiklund at Frida Karlsson har kommet inn i hestemiljøet.

– Hun trodde ikke at det skulle være så spennende som det var, sier han.

Frida Karlsson tok Sverige – og den lille langrennsverdenen – med storm i vinter. Først tok hun et sensasjonelt sølv på 10 km klassisk, slått med bare 12 sekunder av sjefen Therese Johaug. Så fikk hun stafettgull, og avsluttet sitt suksessmesterskap med bronse på den avsluttende tremila.

– Jeg har hatt mange hester hos Øystein Tjomsland, og så tenkte jeg det skulle være litt kul å få dem inn i travsporten, fortsetter Wiklund, som tidligere har hatt hester sammen med hockeylegender som Peter Forsberg og Sedin-brødrene.

– Jeg synes faktisk Fride og Øystein ligner hverandre i måten de jobber på – strukturerte, hardtarbeidende og med klare mål, sier Stig Wiklund til VG.

– Det er godt Frida har Stig. Hun trenger jo litt mental hjelp når hun blir løpt fra av nordmennene, gliser Øystein Tjomsland når vi treffer ham – sittende i en bil gjennom Sverige.

– Det var hyggelig å treffe henne. Hun var veldig fascinert av opplegget som vi kjører på hestene – og hvordan hun kunne sammenligne det med egen trening.

Tjomsland er travtreneren som bruker de samme metodene på firbeinte som andre har brukt på tobeinte. Forbilder har vært Ole Einar Bjørndalen og Petter Northug, og han har samarbeidet nært med de tidligere landslagstrenerne i skiskyting og langrenn Roger Grubben og Arild Jørgensen.

Tjomsland er klar på at hesten som Frida Karlsson er deleier i, er favoritt i søndagens travkriterium.

– Jeg kjøpte ham som ettåring og har trent ham opp hele veien. Men det er som med langrenn: Det er langt fra å være en god juniorløper til å ta steget til topp seniornivå.

Travkriteriet – med 600 000 svenske kroner til vinneren – er nemlig for treåringer.

– Jeg fortalte Frida at denne hesten har et skyhøyt potensial. Så er det opp til oss å trykke på de riktige knappene, slik at det mest mulig ut av potensialet, sier Tjomsland til VG.

– Det er som med Frida: Hun er også et ekstremt talent, men må selvfølgelig være forsiktig så hun ikke går på en smell når hun blir kastet til «ulvene» så tidlig.

Grisle Odin G.L. og Øystein Tjomsland er favoritter i søndagens svenske travkriterium. Foto: Girlpower HB

