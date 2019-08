I BEDRING: Sondre Turvoll Fossli, her i aksjon på landslagssamling bare få dager før hjertestansen. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Skiforbundets lege: Elbil kan ha reddet Turvoll Fossli fra alvorlig ulykke

TORSBY (VG) Skiforbundets lege Ola Rønsen forteller om dramatiske sekunder da Sondre Turvoll Fossli (26) fikk hjertestans. Elbilen kan fort ha reddet skiløperen og kjæresten Henriette Mork fra en mulig alvorlig trafikkulykke.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Turvoll Fossli og Mork har gjenfortalt de dramatiske sekundene og minuttene, som har rystet landslagsmiljøet denne uken, etter hjertestansen mandag morgen i Oslo.

– Han satt bak rattet selv og kjørte. Det første som var unormalt var at han gjorde en motsatt manøver. Han svingte først av mot høyre da han skulle av til Skøyen-avkjøringen. Men så svinger han til venstre igjen og da sier kjæresten «vi skal jo av her». Så går det ikke mer enn et sekund eller to før han sier «neeeei». Så er det slutt, sier Ola Rønsen til VG.

INFORMERTE LØPERNE: Skiforbundets lege Ola Rønsen i samtale med Therese Johaug i Torsby torsdag. Foto: Nils Christian Mangelrød

Skiforbundets lege har forstått det slik at parets bil da var tilbake på filene med høy fart på E18 og påpeker at de trolig var heldige som unngikk en mulig alvorlig trafikkulykke på E18.

– Heldigvis var vel den elbilen litt av redningen som gjorde at det ikke ble en ulykke ut av det. For den bremset opp av seg selv da han tok trykket av gasspedalen. En vanlig manuelt giret bil ville jo gjort mye rart. Det er mange heldige omstendigheter i uhellet her med de minuttene som fulgte etterpå også, sier Rønsen.

les også Johaug etter ny hjertestans i langrennsmiljøet: – Blir redd

Han forklarer at det kan hende at hjertet til Turvoll Fossli kan ha flimret og at han kan ha merket en viss hjertebank fordi hjertet kan ha slått fort. Her er det eksakte tidsforløpet ikke klart.

– Men i det ventrikkelflimmer slår inn, når hele muskelen går i flimmer, så er det null sirkulasjon. Da er det bare som en nervøs bevegelse hjertet gjør. Da er du ute i løpet av noen få sekunder, sier Rønsen.

Han påpeker at det har gått veldig fort fra skiløperen merket symptomer til han var borte. Etter at Turvoll Fossli kom seg ut av bilen, fikk han livreddende førstehjelp av kjæresten Mork og Pål Even Jahren, en tilfeldig forbipasserende syklist. Han har i samråd med Turvolls Fosslis familie bestemt seg for å ikke kommentere saken.

– Det å ha kjæresten der tror jeg var helt avgjørende for at han kom seg ut av bilen tidsnok og på en forsvarlig måte. Og det at syklisten hører ropene fra henne og kommer til så fort og kan det han skal kunne når han har lært dette, sier Rønsen.

Han sier at det ikke hadde gått bra om det ikke hadde kommet en ambulanse med hjertestarter til stedet.

– Både den livreddende førstehjelpen og hjerte- og lungeredningen var viktig. Men helt avgjørende er hjertestarteren og sjokket, sier Rønsen.

LANDSLAGSLØPER: Sondre Turvoll Fossli. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rønsen gjør det klart at hans siste informasjon om Turvoll Fossli er fra onsdag. Da hadde skiløperen hatt en god dag og at han ikke akkurat var noen «sinke» i rehabiliteringen.

– Han var i bedre form fysisk og psykisk. Så det går veldig fort fremover fra mandag til nå, sier Rønsen.

Han forteller at skiløperen trolig blir værende på sykehuset over kommende helg. Flere undersøkelser gjenstår.

– En del av dette er å overvåke hjerterytmen hans, som de gjør på hjerteovervåkningen. Da finner de kanskje mer ut av om det er noe anormalt med hjerterytmen hans, sier Rønsen som forteller at man også ser etter endringer i hjertestrukturer, tykkelsen på veggen og størrelsen på hjertekammer når hjertet nå undersøkes.

les også Nils-Ingar Aadne om Fosslis hjertestans: – Veldig dramatisk

Fotballspillerne Ståle Solbakken og Carl-Erik Torp la opp etter at de fikk hjertestans. Rønsen sier det er et åpent spørsmål på nåværende tidspunkt om Turvoll Fossli kan fortsette karrieren og det trolig vil ta tid før et videre karriereråd blir klart.

– De rådene må være basert på så mye fakta som mulig så man ser hva som er grunnen til at han fikk denne hjertestansen. Det er mulig å fortsette med fysisk aktivitet på et høyt plan hvis man for eksempel har en tilstand som kan gjøres noe med, sier Rønsen.

– Det er hjertespesialistene som gir de anbefalingene om karriere og hvilket nivå. Det får vi bare avvente, sier Rønsen.

les også Fossli var testet for hjertefeil: – Umulig å finne alt

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at de har gjennomført livredningstrening med alle på landslaget i fjor og skal gjennomføre ny opplæring.

– Så har vi hatt tett dialog med alle guttene. De er ikke på samling nå, så det er vanskelig å få samlet hele gjengen. Men vi kommer til å kjøre en fellesseanse der vi snakker om dette, men også andre ting som kan skje. I fjor hadde vi en praktisk førstehjelpstrening på Beitostølen der alle løpere, trenere, ledere og smørere var med. Det er klart at det må vi holde ved like, sier Bjervig.

Publisert: 15.08.19 kl. 16:46 Oppdatert: 15.08.19 kl. 17:28