LANDSLAGSLØPER: Sondre Turvoll Fossli under verdenscupen i Davos 15. desember i fjor. Foto: Gian Ehrenzeller / TT NYHETSBYRÅN

Nils-Ingar Aadne om Fosslis hjertestans: – Veldig dramatisk

Komiker Nils-Ingar Aadne (36) vet alt om hvilke tragiske følger en hjertestans kan få. Han er glad for at det går bra med langrennsløper Sondre Turvoll Fossli (26), som fikk besøk av trener Arild Monsen på sykehuset i formiddag.

– Han var veldig godt mot. Familien sier at det går bedre og bedre, og han har hatt stor fremgang fra i går. De er veldig glad han er der han er i dag. Han har også reist seg opp og vært litt ute av sengen. Han er glad og realistisk, og takker for støtten, som har vært formidabel, forteller hovedtrener på sprintlandslaget Arild Monsen til VG.

Sprintlandslagsløperen ble rammet av hjertestans da han var ute og kjørte bil mandag morgen. Umiddelbar hjelp fra kjæreste og forbipasserende reddet kanskje livet til 26-åringen.

– Det var veldig dramatisk å høre om det, og jeg tenker på Sondre selv og familien hans. Man blir veldig, veldig glad for at det det gikk bra og at han nå er i trygge hender, sier Nils-Ingar Aadne til VG.

– Førstehjelpen avgjørende

Det er under ett år siden den kjente komikeren mistet samboeren Ida Eide, som døde etter at hun fikk hjertestans under et mosjonsløp på Jessheim i september i fjor. Nils-Ingar Aadne kjenner langrennsmiljøet godt.

– Det er et lite miljø, og Sondre er en av veldig mange hyggelige folk, en kjernekar. Jeg er veldig glad for at han lever og har det bra, legger han til.

– Han fikk raskt livreddende førstehjelp. Hvor viktig er det at folk har denne kunnskapen?

– Det er helt avgjørende. Hovedregelen er at sannsynligheten for å overleve faller med ti prosent per minutt fra hjertestansen. Livredning med en gang er ekstremt viktig for å overleve og for å minske skadene. At alle kan det er rett og slett veldig viktig, sier Aadne som i fjor var med å opprette Ida Eides minnefond, en stiftelse som har som formål å redde liv, både i og utenfor idretten, ved å øke kunnskapen om livreddende førstehjelp.

– Det har blitt meg fortalt at førstehjelpen var helt avgjørende i minuttene etterpå, forteller Arild Monsen, som mener det er altfor tidlig å si noe om hvordan dette vil påvirke karrieren som langrennsløper.

– Nei, det har jeg ingen kommentar til. Vi vil at dette skal gå bra, så får de tingene komme etter hvert. Alt som har med helse å gjøre overlater jeg til helsepersonell å uttale seg om. Men han er glad og optimistisk. Han er glad han er i live, det er ikke noe å legge skjul på.

SNAKKET OM SORGEN: Nils-Ingar Aadne og Mari Eide på Beitostølen i november i fjor. Der snakket de om Ida Eide som døde av hjertestans i september i fjor. Foto: Olsen, Geir

– Når dette skjer, er det først og fremst dramatisk for de involverte, men for oss som driver med dette er det også en viktig påminner om hvor viktig det arbeidet er. Det er en påminner om hvor viktig det er å kunne førstehjelp og ha en hjertestarter i nærheten, sier Nils-Ingar Aadne.

– Vi skal for første gang dele ut hjertestartere, og søknadsfristen er faktisk i morgen (15. august). Alle idrettslag kan søke, sier Aadne.

Publisert: 14.08.19 kl. 14:22