SUVEREN: Therese Johaug på toppen av «monsterbakken» i Val di Fiemme. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Ny intern motstand mot Johaugs Tour-misnøye

VAL DI FIEMME (VG) Ikke alle er enig med Tour de Ski-meningene til Therese Johaug (31). Neste sesong kan det bli flere sprintrenn i etappeløpet.

Nå nettopp

For renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, sier at FIS diskuterer å øke antallet sprintrenn allerede neste år. Da er også planen at touren utvides til åtte etapper. Det var noe Johaug kritiserte etter sin tredje sammenlagtseier i Tour de Ski fordi hun mener det kan bli en for tøff belastning i et år med VM.

– Det er mulig at det blir det. Det er noe vi diskuterer, sier Mignerey til VG på spørsmål om det er aktuelt med tre sprintrenn neste år.

Han påpeker at de er opptatt av å være forsiktig med konkurransebelastning i mesterskapsår, og understreker at at sprintrenn kanskje kan gjøre tour-programmet noe lettere for de mer spesialiserte distanseløperne, som gjerne ryker tidlig ut i sprintene.

Den siste dagen av årets tour bød på heftige jubelscener i herreklassen:

Therese Johaug reagerte overfor VG tidligere i touren på at bonussekunder for seire på distanserenn ikke ble belønnet på samme vis som sprintseire blir, der vinneren får 60 bonussekunder og det leveres ut bonussekunder ned til 30. plass. Det var derimot lagvenninnen Astrid Uhrenholdt Jacobsen sterkt uenig i. Hun mente at sprinterne nærmest er blitt eliminert ut av etappeløpet og at årets konkurranse var blitt mer rettferdig.

Heidi Weng var etter 4. plassen sammenlagt i touren også uenig med Johaug. Men hun mener touren ikke blir rettferdig før det gjøres enda sterkere grep til fordel for sprinterne og alt av bonuser fjernes i distanserenn.

– Hvis det skulle vært rettferdig, så skulle det kanskje ikke vært bonus i det hele tatt og heller hatt flere sprintrenn, hatt tre sprintrenn og tre distanserenn og så opp bakken, sier Weng, som hang på Johaug deler av bakken før det smalt:

Tidligere i tour-historien ga etappeseire 15 bonussekunder på distanserenn. Uten dem tok likevel Johaug 35 bonussekunder som følge av noen innlagte spurter i distanserenn og plassering i sprint i Tour de Ski. Toeren i sammendraget, Natalia Neprjajeva, tok eksempelvis 94 bonussekunder, men var likevel ett minutt og 11 sekunder bak i sammendraget.

Heidi Weng ser at det for hennes del hadde vært bedre med flere distanserenn enn sprintrenn, men gjør det klart at hun ikke kan tenke på seg selv.

– Vi må tenke på at vi som er distanseløpere er utrolig heldige. Vi har flere konkurranser enn sprintere i løpet av hele vinteren. Med tanke på premiepenger i forhold til Maiken (Caspersen Falla), som alltid er der, så tjener man utrolige mye mer på distanse enn sprint når det er så få sprintrenn som det er, sier Weng.

Therese Johaug ser nå at årets tour passet henne bedre enn hun trodde på forhånd. Når hun får høre Heidi Wengs uttalelser, svarer Johaug:

– Det er jo vanskelig å kunne få det helt likt både for sprintere og distanseløpere. Du må gå fort i begge deler om du skal være med i sammendraget. Det føler jeg at jeg har gjort i år. Så jeg føler ikke har hatt noen mindre ulemper den eller andre veien, sier Johaug.

Derimot får Johaug støtte fra Ingvild Flugstad Østberg, som vant i fjor og ble nummer tre i årets tour.

– Man kan ikke lage et tour-konsept som skal hindre henne i å vinne fordi hun er så mye bedre enn alle andre opp her. Hun skal få igjen for at hun er god på det, sier Flugstad Østberg på toppen av klatringen som avgjorde Tour de Ski.

Hun påpeker at det har vært jevnere enn på mange år og mener FIS har funnet en løsning som fungerer nå.

Publisert: 07.01.20 kl. 11:02

Mer om

Flere artikler