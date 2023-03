Kommentar

Ingvilds største seier

Så lykkelig var Ingvild Flugstad Østberg etter stafettgullet.

PLANICA (VG) Det er gjenreisningenes tidsalder i Planica.

Inntrykkene etter Maren Lundbys mirakuløse comeback hadde knapt rukket å synke inn, før den neste rørende historien var en realitet.

For Ingvild Flugstad Østberg var det en seier i seg selv – og over seg selv – at hun i det hele tatt kom seg til verdensmesterskapet i Planica.

At hun skulle knuse Frida Karlsson, sprudle i hvert stavtak og i praksis avgjøre hele stafetten, overgår alt veteranen kunne drømme om.

Eller, for å låne hennes egne ord i intervjusonen, så sjokkerte hun seg selv på den tredje etappen.

Frykten lå en stund i bakhodet for om støtet skulle komme fra svensken, men i stedet skrev Ingvild Flugstad Østberg et av de vakreste kapitlene i norsk skihistorie.

Helt på tampen av en eviglang intervju-maraton svarer hun bekreftende på spørsmålet mitt om dette er karrierens største øyeblikk for henne. Det sier litt etter en 15 år lang karriere, som blant annet har gitt henne to OL-gull og sammenlagtseier i verdenscupen.

Men det er jo noe med denne triumfen som gir det hele en egen dimensjon. Tiril Udnes Weng forteller at hun tok til tårene da venninnen parkerte svensken, og det skyldtes ikke bare at det var et overraskende norsk gull på gang.

Ingvild Flugstad Østbergs oppvisning handler jo om så mye mer enn å vinne et skirenn. En times tid etter rennet snakker hun reflektert og velformulert om usikkerheten, bølgedalene og tvilen, etter at hun så lenge ikke fikk være med fordi hun ikke passerte helseattesten.

Aller verst var nedturen forrige sesong, da hun hadde lagt ned så mye krefter for å komme til OL i Beijing, uten å få klarsignal for en retur.

Mange hadde nok bare gitt opp etter den mentale smellen. Men kjærligheten til skisporten er så dyp og ønsket om å prestere igjen har vært inderlig at hun bet tennene sammen og fortet seg langsomt nok.

Denne sesongen røk attpåtil landslagsplassen, men med et sterkt apparat rundt seg og urokkelig tro på at det kunne la seg gjøre, ble prosjekt «Flugstad Østberg 2.0» gradvis realisert.

Det har vært mange gode prestasjoner denne vinteren, uten at det i forkant fremsto særlig sannsynlig at hun skulle slå knockout med Frida Karlsson som duellant.

Både timingen og gjennomføringen lover usedvanlig godt også for fremtiden.

Nå skal selvsagt Ingvild Flugstad Østberg få tilbake plassen på landslaget neste sesong, og hun er ikke eldre enn at både VM i Trondheim og OL på italiensk snø kan gi oss mye mer fra den kanten. Kanskje får vi til og med det individuelle gullet som har vært vrient å sanke i en tid som hadde Marit Bjørgen og Therese Johaug på startstreken.

En stafettseier er teamwork, og mye av gleden av å starte som underdog og ende som triumfant handler om hva de fire utrettet sammen. Selvsagt var Flugstad Østberg aller mest utslagsgivende. Samtidig var seieren også et resultat av en perfekt komposisjon, med trenerduoen Svarstad og Kveen som arkitekter.

De forteller om et utøvermøte kvelden før med ekstrem offensivitet.

Denne torsdagen i Slovenia innleder også en ny tidsregning for Ingvild Flugstad Østbergs telefon.

Her i mesterskapet har hun fått opp «minnemeldinger» på Snapchat om hva hun gjorde for ett og to år siden. De handlet om helt andre ting enn å gå skirenn på høyeste nivå.

Neste gang hun får en digital årsmarkering, er det en langt hyggeligere minnebok som kan åpnes.

Da blir hun påminnet om 2. mars 2023, det foreløpige høydepunktet i en lang og ekstremt kontrastfylt karriere.

Gratulerer!