Stavås Skistad imponerte – åpenhjertig Hagström forteller om mensensjokk

PLANICA (VG) Kristine Stavås Skistad (24) viste seg frem i kamp mot knallsterke svensker. Etter prologen var Johanna Hagström åpen om at hun fikk seg en overraskelse like før VM-starten.

– Jeg fikk mensen 15 minutter før start. Det var panikk, altså, ler Hagström overfor VG og andre medier.

Hun endte som nummer elleve i prologen. Det var den svakeste plasseringen blant de fem knallsterke svenskene.

– Jeg påvirkes ikke av det, men det var mer sånn «hvorfor kom det nå?». Det skulle kommet i morgen. Det var litt panikk. Vi har jo hvit drakt og alt, og jeg hadde ikke forberedt noe, sier Hagström lattermildt.

SOLID: Johanna Hagström hadde ingen problemer med å ta seg videre.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) gjennomførte for et par år siden en studie basert på 140 eliteutøvere. 47 prosent svarte at de opplevde dårligere fysisk form under menstruasjon. Litt under en tredjedel svarte at de synes prestasjonen påvirkes i negativ retning.

Svenskene virker uansett å være i rute. Først var det svenske Emma Ribom som klinte til med et skikkelig skremmeskudd da hun gikk i mål hele fire sekunder foran tyske Laura Gimmler.

Deretter fulgte Jonna Sundling opp med en enda bedre tid, men også Kristine Stavås Skistad viser at formen er intakt.

– Det er krevende føre, sier Stavås Skistad til Viaplay.

Stavås Skistad viste selvtillit og valgte heat én sammen med Maja Dahlqvist.

Mer overraskende var det at favoritten Jonna Sundling valgte heat nummer tre. Det betyr at hun får mindre hvile mellom kvart- og semifinalen. Hun går mot blant andre Tiril Udnes Weng.

Anna Svendsen går i heat fire, mens Lotta Udnes Weng går i femte og siste heat. Også de fem svenske løperne spredte seg i fem ulike heat.

Det norske sprinthåpet var kun 2,36 sekunder bak ledende Sundling. De svenskene var knallsterke.

Også tvillingene Tiril og Lotta Udnes Weng tok seg greit videre fra prologen. Det gjorde også Anna Svendsen.

Det har tidligere vært en liten ordkrig mellom de svenske og norske jentene om hvem som er favoritter på distansen.

– Hun er en av favorittene. Hun blir vanskelig å slå, sier svenske Linn Svahn om Skistad.

– Jeg syns de svenske er gode skiløpere, det er dem man ønsker å slå, sier Skistad.