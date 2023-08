Amund Riege (t.v.) vinner foran Thomas Joly på 54 km på Hitra onsdag kveld.

Sensasjonsseier i langløpet på Hitra

Amund Riege (22) vant foran franske Thomas Joly i langløpet som åpnet Toppidrettsveka onsdag.

– Det er spesielt å ta seieren i dette brutale startfeltet. Det er høyt nivå. Det var mange med på slutten, men jeg klarte å henge med. Det var bare å prøve å finne en god posisjon på oppløpet, sier Riege til NRK.

Løpet var over 54 kilometer på Hitra. Herreklassen ble veldig jevn og endte i spurt. Petter Northug ble nummer 42, drøyt to minutter bak vinneren. Even Northug ble nummer tre, dømt foran Mikael Gunnulfsen.

Johannes Høsflot Klæbo rullet godt utfor - med fjorårsvinner Max Novak på hjul. Men Klæbo måtte etter hvert slippe seg ned i feltet og var ikke blant de første i mål. Han ble nummer 11.

Rustad-løperen Riege hadde en kjempespurt og satte fram høyrefoten. Joly hadde også en sterk avslutning, men franskmannen ble dømt bak i mål.

– Det er litt overraskende, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Jeg kommer litt i feil posisjon på slutten, så da er jeg sjanseløs, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

Han står over torsdagens renn i Toppidrettsveka, men går fredag og lørdag.

Federico Pellegrino (32) måtte gi seg tidlig - og holdt seg til ryggen.

– Kroppen sender noen signaler. Jeg blir eldre og eldre. Jeg hadde kanskje ikke varmet opp godt nok, sier han til NRK.

– Det er noe muskulært. Jeg vet ikke hvor lenge det vil vare. Jeg er ikke vant til slike problemer, kroppen er nesten alltid perfekt. Men det er vel alderen, smiler han.

Pellegrino vet ikke om det blir andre løp på ham i Toppidrettsveka.

