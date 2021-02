GOD STEMNING: Sjur Røthe og samboer Siv Emilie Løvvold på ferietur på Vestlandet i juli i fjor. Lørdag er han tittelforsvarer på 30-kilometeren i Oberstdorf. Foto: Privat/Instagram

Røthes høygravide samboer om VM: − Jeg ville han skulle dra

OBERSTDORF (VG) Siv Emilie Løvvold (28) har termin om en drøy uke. Men hun ville at samboeren Sjur Røthe (32) skulle reise til VM å kjempe om gull.

– Nei, nå er det nok snakk om at Sjur skal bli pappa og at han er i VM, sier Løvvold til VG og ler litt.

Når Røthe lørdag stiller som tittelforsvarer på 30 kilometer fellesstart med skibytte, er hun akkurat like nervøs som da han vant i Seefeld for to år siden.

Også den gang så hun på TV. Nå har hun ikke noe valg. På grunn av coronarestriksjoner er det ikke lov med turister i Oberstdorf, men viktigst: Hun skal bli mamma. Termin er samme dag som femmila, søndag 7. mars.

Fine vinterforhold i Stokke skianlegg utenfor Tønsberg midt i februar. Instabilde med tillatelse:

Røthe fikk også spørsmål om den nært forestående store begivenheten da langrennsherrene møtte pressen i VM-byen til digitalt pressetreff fredag.

– Jeg skjønner jo det blir snakk om det. Men Sjur og jeg har en fin dialog. Jeg ville veldig han skulle dra til VM om han ville det selv. Vi stresser ikke noe med at han er der, sier Løvvold.

– Like spennende som sist

For en måned siden, under NM i Granåsen, fortalte Røthe at han ville dra til Tyskland på medaljejakt.

– Dette er beste løsningen ut ifra forholdene. Emilie og jeg har snakket mye om dette den siste uken. Man har lyst til å få med seg begge deler, men det kan bli vanskelig nå, sa Røthe til VG i slutten av januar.

Løvvold er spent på hva samboeren kan få til.

– Det er like spennende i år som sist. Vi som er nær ham vet hva han er god for. Nå er det ikke noe press siden han har friplass. Han har ikke tatt plassen til noen, han kan ha lave skuldre, sier Løvvold til VG.

Hun har fått med seg den regjerende verdensmesteren fra fjellbygda Voss via Oslo til sommerbyen Tønsberg, byen hun kommer fra. De trives godt i nytt hus.

32-åringen tok NM-gull på 15 kilometer etter en monsteravslutning:

Pappa-laget

Lørdag er det fellesstart. Og til start er også Hans Christer Holund. Han ble pappa i juli i fjor. I tillegg er landslagstrener Eirik Myhr Nossum relativt nybakt pappa.

Mens Pål Golberg som ble vraket til 30-kilometeren ble pappa til Frida for to år siden. Tittelforsvarer på 15-kilometeren, Martin Johnsrud Sundby, er trebarnsfar.

– Det er pappalaget. Sjur er en voksen skiløper, det er ikke sjokkerende at det skulle skje noe snart, sier Løvvold og legger til med et smil om munnen:

– Det er noen på laget som er blitt fedre nå, og de har ikke gått noe dårligere de som er blitt det.

Emil Iversen gruer seg til lørdagens renn:

PS! I tillegg til Røthe så går Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund 30 kilometer fellesstart for Norge.