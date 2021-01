FÅR INGEN JUBEL: Johannes Høsflot Klæbo (t.v.) og Marius Lindvik og de andre utøverne i ski-VM må klare seg uten publikumsjubel. Foto: NTB

Ski-VM må gå for tomme tribuner: − Litt trist

VM-arrangørene i Oberstdorf har gitt opp å kunne ha tilskuere på arenaene. Johannes Høsflot Klæbo (24) og Marius Lindvik (22) er skuffet, men innser at det er nødvendig.

Publisert: Nå nettopp

Opprinnelig var tanken å ha opptil 2.500 tilskuere i hoppbakkene og 2.000 mennesker på langrennsstadion. Nå melder Oberstdorf 2021 selv at de har gitt opp det.

– Etter intensive diskusjoner med Bayerns innenriksdepartement, det internasjonale skiforbundet og det tyske skiforbundet, må styret av sikkerhetsmessige grunner bestemme seg for å arrangementet uten tilskuere, heter det i meldingen.

– Det var selvfølgelig ikke slik vi hadde ønsket det, sier den tyske skipresidenten Franz Steinle.

Hoppuken gikk uten tilskuere, og nå har arrangøren altså kommet til at også verdensmesterskapet må gå med tomme tribuner.

– Det er litt trist at vi er i en situasjon hvor VM må gå uten publikum, men jeg er veldig glad for at FIS tar covid-19-situasjonen på alvor, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

les også Slik blir VM-vinteren på TV

– Så krysser jeg fingrene for at verden i slutten av februar er i en slik forfatning at vi kan gjennomføre et trygt VM i Oberstdorf, sier langrennsprofilen.

– Det er selvfølgelig veldig kjedelig, sier hopperen Marius Lindvik, som vant verdenscuprennet i Zakopane sist helg.

– Vi hadde håpet på at det ble tilskuere, men smittevern er viktigst. Det er ikke så mye å få gjort med det.

– Har dere blitt vant til å hoppe uten tilskuere?

– Tja, alle konkurransene denne vinteren har gått med tomme tribuner. Vi må bare være glad for at det er mulig å arrangere mesterskapet. Det er synd, for i Oberstdorf hadde det vært smekkfullt på hopprennene. Nå blir det annerledes, sier Marius Lindvik.

les også Røthe har ombestemt seg: Velger VM foran fødsel

De som har kjøpt billetter, vil få pengene refundert. Til erstatning for tilskuerne, vil det bli satt opp pappfigurer og bilder av supportere.

– Jeg kommer til å gjøre hva jeg kan for å gå så fort som overhodet mulig under VM, med eller uten pappfigurer i løypa. Og jeg er sikker på at vi vil skape god TV-underholdning for alle de som er interessert i langrenn. Jeg lover i hvert fall å gjøre hva jeg kan for å være i best mulig form, sier Johannes Høsflot Klæbo.

– VM 2021 blir ikke det vintereventyret som vi alle hadde drømt om, men det blir ikke et blodfattig spøkelses-VM, sier den tyske skipresidenten – og stoler på at prestasjonene og følelsene kommer til å bli godt formidlet gjennom tv-bildene.