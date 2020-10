REAGERER: Tiril Eckhoff syns hun har blitt tillagt meninger hun ikke har. Foto: Petr David Josek, AP

Eckhoff fortviler etter medieoppslag: − Han bruker meg

Tiril Eckhoff (30) føler seg fremstilt som fluorforkjemper av Nidaros-redaktør Snorre Valen og Dagbladet-kommentator Esten O. Sæther, noe OL-vinneren sier er fullstendig feil.

Nå nettopp

Foran den kommende sesongen innførte de internasjonale forbundene for langrenn (FIS) og skiskyting (IBU) et forbud mot helse- og miljøskadelig fluorsmurning.

9. oktober, kort tid før start, ble forbudet opphevet på grunn av for dårlige testmetoder til å håndheve det på en rettferdig måte. Det uttalte Eckhoff seg om i en NRK-sak.

– Det er veldig, veldig merkelig. Det er som at du ikke får godteri, og så får du godteri likevel. Det er så rart, men det er jo bra for oss og lettere for smørerne våre. De har jo vært igjennom et helvete siden mai, med rensing av buss og alt. Stakkars smørerne våre, sa Eckhoff om den dramatiske opphevingen av forbudet.

SKISKYTTERPROFIL: Eckhoff prater om fluorforbudet – og opphevingen av det. Foto: Jostein Magnussen, VG

Henholdsvis to og seks dager senere skrev Dagbladets Esten O. Sæther og Nidaros-redaktør Snorre Valen hver sin kritiske kommentar om saken. I dette intervjuet forteller Eckhoff at hun føler seg fullstendig feil fremstilt, noe hun har kjent på de siste ukene.

– Jeg syns det er helt sykt at en politisk redaktør kan gjøre det. Å klippe og lime og si at jeg er en fluorforkjemper, syns jeg er helt vilt. Han bruker meg. Sæther skrev en lignende sak, hvor han tok en setning jeg sa om opphevingen av forbudet og brukte den til å fremstille meg som en fluorforkjemper, sier Eckhoff til VG, før hun blir rolig.

– Da ble jeg sånn ... Det er helt utrolig. Er det én person som heier på at det ikke skal være fluor, er det meg.

Kommentarene

Nidaros-redaktør Valen har tidligere har vært nestleder i SV og stortingsrepresentant i flere år. Han angrep moralen til Eckhoff og andre norske skiprofiler for å ytre at de vil konkurrere med fluor under skiene den kommende sesongen.

Valen skrev blant annet at «den norske skisporten lever i en verden der gull er viktigere enn alt annet» og at «dopingregler og forbud mot helseskadelige stoffer er tåpelige og plagsomme hindre», før han fulgte opp med følgende:

«Grovest var uttalelsene fra Tiril Eckhoff til NRK, som presterte å si at «det er som at du ikke får godteri, og så får du godteri likevel, før hun beklaget seg over hvilket «helvete» det hadde vært for laget å måtte rense smørebussene for fluor.»

REDAKTØR: Tidligere SV-topp Snorre Valen avbildet på Stortinget under sin tid som politiker. Nå jobber han for Nidaros. Foto: Vidar Ruud, NTB

Fire dager tidligere hadde Dagbladets Sæther publisert en kommentar med bilde av Eckhoff og tittelen: «Fluorforbudet utsatt i internasjonal skisport: Dette er ikke helvetet, Tiril!»

Kommentaren innledet Sæther med å skrive om «gamle, slitne arbeidere med overhyppighet av leverkreft, skrumplever og lymfekreft. Om skoleunger med skyhøye fluorverdier i blodet fordi drikkevannet deres er blitt forurenset og om den plutselige lokale økningen av dødfødte guttebarn.»

DB-KOMMENTATOR: Esten O. Sæther avbildet under sin tid som trener for futsal-landslaget. I bakgrunnen står tidligere Viking- og Randaberg-keeper Magnar Nordtun. Foto: Line Møller, VG

Deretter rettet Dagbladet-kommentatoren fokuset mot Eckhoff:

«Men om Tirils definisjon av «helvete» blir stående som konklusjonen på det utsatte forbudet mot fluor, gjenstår det nok litt mer forklaring om hvorfor dette er viktigere enn å få på plass gode vaskerutiner slik at gamle rester av fluor ikke blir forvekslet med juks. (...) For i denne vonde fortellingen om hvor mye den raskeste fluorsmurningen egentlig koster, er det jo ikke selve opprydningen som foregår i et helvete:

Akkurat hvor mange liv som er blitt ødelagt, vet vi ikke. Det er noen barnegraver i Italia, altfor lange lister med yrkesskadede fabrikkarbeidere som venter på erstatning, og sterke historier om helseplagene til våre egne skismørere.»

Syns det er leit

Eckhoff mener dette er en feilaktig fremstilling av henne som person og hennes verdier.

– Men testsystemet fungerer ikke. Det er det jeg prøver å få frem. Jeg har uttalt meg om at IBU trekker fluorforbudet og at det er helt håpløst at de gjør det nå, én måned før sesongstart, når jeg vet hvor hardt smørerne våre har jobbet for å finne et fluorfritt alternativ. Så blir det fremstilt som at jeg syns fluor er greit, med bilde av meg og hele pakken. Jeg blir clickbait, og folk «hater på meg» fordi de tror jeg er sånn. Jeg vil jo ikke at det skal være fluor, forklarer hun.

Onsdag la kombinertløperen Jørgen Graabak (29) ut en kronikk hvor han svarte på kritikken fra Valen samtidig som han tok Eckhoff i forsvar. Han betegner Nidaros-redaktørens opptreden som «uspiselig».

– Jeg reagerer på mye av det Valen skriver. Det jeg reagerer mest på, er behandlingen av Tiril Eckhoff. Jeg syns det er veldig ufint. Han tillegger henne en mening som hun ikke har, trekker egne konklusjoner og bruker henne til å fremme sin egen sak. Jeg syns det er en meget uredelig måte å opptre på, sier Graabak til VG.

TAR ECKHOFF I FORSVAR: Kombinertløper Jørgen Graabak har skrevet en kronikk. Foto: Terje Pedersen, NTB

Eckhoff selv er glad for støtten.

– Jeg er veldig takknemlig. Det er velformulert. Han forklarer situasjonen. Det er rett og slett en skikkelig bra kommentar fra Graabak. I tillegg belyser han hvordan en redaktør kan klippe og lime til mine ord, og lage det til noe helt annet.

– Valen og Sæther mener samtidig at helse- og miljøskadene ved fluor ikke rettferdiggjør å bruke det på skirenn. Hvordan forholder du deg til den problemstillingen?

– Samfunnet betyr helt klart mer enn idretten i det store bildet, men dette er noe IBU og FIS skal stå for. Det er de som må ta denne støyten her. Så får jeg uttale meg om hvor teit det er at de plutselig snur fordi de ikke har et testapparat, uten å bli gjort til en fluorforkjemper.

SKISKYTTER: Eckhoff i aksjon i Italia i fjor. Foto: Heiko Junge, NTB

Valen står for kommentaren

Konfrontert med uttalelsene til skiskytterprofilen, svarer Valen følgende:

– Ikke noe sted omtaler jeg Eckhoff som noen «fluorforkjemper». Jeg kritiserer at de norske løperne etter alt å dømme vil fortsette å benytte giftige og kreftfremkallende smøremiddel som de, og jeg siterer fra egen tekst, «vet vil bli endelig forbudt om kort tid», sier Nidaros-redaktøren og fortsetter:

– Jeg har sitert Eckhoff ordrett på hennes reaksjoner på utsettelsen av fluorforbudet. Når det å kunne bruke disse stoffene i et år til sammenlignes med å «få godteri likevel», er det klart at det vekker oppsikt, slik mange også reagerte på Therese Johaugs uttalelser om at skisportens fluorbruk i den store verden utgjør «null og nada». Når skiløpere gir slike uttalelser, samtidig som de velger å fortsette å bruke smøremiddel de vet er farlige, er det så klart noe man må kunne diskutere, og kritisere, i offentligheten.

Sæther benekter feil

Dagbladet-kommentator Sæther avviser at han har fremstilt Eckhoff som en tilhenger av fluorbruk under skiene.

– Jeg har hverken skrevet eller trodd at Tirill er fluorforkjemper. Kommentaren dreide seg om forståelsen av alvoret i fluorforbudet. Mens Tiril i NRK-intervjuet snakket om smørernes «helvete» med å finne rett smurning til henne og de andre skiskytterne, påpekte jeg at det begrepet er mer dekkende for følgene av den giftige fluorsmurningen. Skihelter som Tiril har et ansvar for å se helheten i et så viktig samfunnsspørsmål som dette, sier Sæther til VG.

– Eckhoff mener at du bør rette kritikken mot lederne i IBU og FIS, ikke mot henne og andre utøvere – siden de følger forbundets regler. Hva er ditt svar til det?

– Det er helt feil. For en gangs skyld har FIS-ledelsen vært radikale, og IBU-sjefene har i det minste diltet etter. Fluorforbudet var et flott politisk signal. At man ikke rakk helt fram med trygge tester, er helt underordnet. Det viktigste er å få dette forbudet på plass.

– Men nå som forbundene opphevet forbudet, må ikke Eckhoff og de andre utøverne bare følge de reglene som er den kommende sesongen?

– Reglene er satt for denne vinteren, og da kan ingen kreve at enkeltutøvere konkurrerer med treigere ski.

– Hva er det egentlig du kritiserer henne for da?

– Jeg synes det er uklokt at hun drar ned alvoret i forbudet ved å trekke fram de praktiske problemene til norske smørere i stedet for å fokusere på hvorfor det er viktig å få hele sporten med på å droppe giftig fluorsmurning, sier Sæther til VG.

– Den er grei. Vi toppidrettsutøvere skal tydeligvis snakke politisk korrekt og ikke bry oss om våre lagkamerater, svarer Eckhoff.

Publisert: 28.10.20 kl. 22:28

Les også