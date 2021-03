Kommentar

Nå er han skikongen: Storhet for evigheten

Av Leif Welhaven

Det største nederlaget til Johannes Høsflot Klæbo er blitt hans fremste seier. 10. mars 2021 fikk det norske folk en ny skikonge.

Det er lett å være god i medgang. Glise over gullet mens du holder en uåpnet smoothie foran kameraene. Svare blidt på både «fortell om løpet ditt» og hakket mer kreative spørsmål. La deg hylle fordi du er så innmari god til det du driver med.

Men de virkelige mesterne er idrettsheltene som også står frem når det butter. De som evner å finne gangsynet i gulljaget. Enerne som kan se et større bilde, og at noen verdier av og til er viktigere enn de snevreste særinteressene.

Det vi så fra Johannes Høsflot Klæbo denne onsdagen – da det siste håpet om femmilsgullet ble parkert – kommer til å forfølge ham med positivt fortegn i resten av karrieren. Trolig vil det også styrke ettermælet hans den dagen han er ferdig som skiløper.

En ting er å være en fantastisk skiløper, men det gir inntrykket en ekstra dimensjon å håndtere en fæl opplevelse voksent og konstruktivt.

Da Klæbo valgte å skrinlegge den juridiske ekstraomgangen, tapte han muligheten til å bli verdensmester på 50 kilometer.

Men han vant anerkjennelsen som følger med å være en virkelig stor idrettsmann. Opplevelsen i seg selv var så herdende at tapet nok vil gi ham en ekstra dimensjon hos det norske folk. Men storheten han nå viser er det siste steget fra stjerne til skikonge.

Slike idrettshelter, det vil Norge ha.

Noen vil sikkert mene at han burde kjørt den juridiske fighten helt ut, i et håp om å få overkjørt juryen, med alt det kaoset som hadde fulgt. Det valget hadde i tilfelle kostet kompisen Emil Iversen gullet. Vi kan diskutere til vi blir blå hvem som hadde skyld i hva av Klæbo og Bolsjunov da russerens stav brakk på oppløpet, men Iversen gjorde i alle fall ikke noe galt.

Det Klæbo nå gjør er jo også anerkjenne at juryen har en funksjon, og at det har egenverdi å respektere et valg tatt under vanskelige omstendigheter.

Som skikongen selv sier det onsdag kveld, så kom han til at «jeg føler at det blir feil å fortsette denne prosessen» og «jeg vil ikke fremstå som en sytende skiløper».

Hvis man vil være skikkelig vrang, er det sikkert mulig å påpeke at han kunne spart skiforbundet for arbeid med å nå denne konklusjonen. Men så vrang er det ingen grunn til å være.

Det er helt menneskelig at Klæbo trengte litt tid for å fordøye og tenke – før han landet på karrierens klokeste valg.

Og i og med at han bare blir mer og mer komplett som skiløper, kommer det heldigvis langt flere sjanser til å komme først over mål også på den lengste distansen. Men den viktigste seieren har han allerede vunnet.