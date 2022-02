forrige



fullskjerm neste KARLSSON I KJELLEREN: Sveriges Frida Karlsson falt sammen i målområdet etter å ha blitt nummer 1 av 3 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Knekt Karlsson i mål nesten halvannet minutt bak Johaug: − Hadde ingenting å gi

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Mens Kerttu Niskanen og Therese Johaug gjorde opp om gullet i sitt tiendelsdrama, gikk Sverige-håpet Frida Karlsson som totalslakt over målstreken.

Svensken ble bare nummer 12 – knust med gigantiske ett minutt og 21 sekunder over de 10 kilometerne i intervallstart i klassisk.

Etter målpassering falt Karlsson sammen i snøen og måtte hjelpes opp av to personer fra det svenske støtteapparatet.

– Det er tungt. Jeg hadde ingenting å gi i dag. Det var frustrerende. Jeg hadde ikke krefter etter det som skjedde lørdag. Håpet er det siste som forsvinner. Det var derfor jeg startet, forklarer Frida Karlsson til VG.

Dermed har det ikke vært den svenske yndlingens OL så langt. På 15-kilometeren med skibytte – også vunnet av Johaug – ble det femteplass, og etterpå forklarte hun med at hun hadde følt seg svimmel.

Etter intervallstarten så det altså heller ikke bra ut for Karlsson etter målpassering. På vei gjennom intervjusonen ble hun tett markert av Sveriges medieansvarlige.

– Det er kjipt når jeg har jobbet så lenge for det, sier hun.

– Er det mulig å snu dette?

– Om det er noen som kan gjøre det, så er det meg, svarer Karlsson.

Sveriges langrennslege Jan Wall avdramatiserte situasjonen der Karlsson lå utslitt i snøen etter 12. plassen.

– Det er alltid litt dramatisk når Frida er i mål, men ikke noe spesielt, sier Wall til VG.

– Hun hadde tatt seg helt ut. Hun var utkjørt. Løypene og forutsetningene her er så harde, men Frida er en kriger. Det er en stafett om to dager. Frida er en viktig brikke der, supplerer lagvenninnen Ebba Andersson.

– Ble du bekymret da du så henne slik?

– Nei, det skal mer til. Frida er god til å ta seg ut og gir alt, svarer Andersson.

Hun hadde heller ikke dagen og ble nummer seks, og det spørs om olympisk poeng var en trøst da tiden var brutal målt mot Johaug: Over 50 sekunder bak gullet er ikke der svenskene håper å være.

Mens Emma Ribom og Charlott Kalla ble nummer 19 og 20.

– Det er overraskende at de ikke leverer bedre på distanse. De har et fantastisk damelag på sprintsiden, sier ekspert Martin Johnsrud Sundby i Discovery-studio i Norge.

I Sveriges OL-studio påpekte Peter Larsson at at Frida Karlsson så «knytt» ut under rennet, mens Johnsrud Sundby mener Karlsson ikke er skapt for høydeløypen i Beijing OL.

– Jeg spådde et litt tøft mesterskap for Frida ettersom vi nå befinner oss på 1700 meter over havet, og jeg synes hun har fungert dårlig på de distansene som har vært i høyden så langt denne sesongen. Hun har avkreftet det selv, at det kun var snakk om formoppkjøring og at hun ikke har vært i form, men hun er ikke seg selv lik på denne høyden, rett og slett. Hun er ikke seg selv lik. Hun takler det ikke, fastslår 2019-verdensmesteren på intervallstart.

Han peker på at rutinen ble avgjørende på 10-kilometeren. Alle de tre på pallen har passert 30 år, mens 22-årige Karlsson kavet i bakevja.

– Det vitner om fryktelige mye erfaring på denne høyden og hvordan de skal løse denne utfordringen på en optimal måte. Der er ikke Frida ennå, sier Martin Johnsrud Sundby.