NYE TAK: 1. mai er ansett som datoen langrennsutøverne går i gang med en ny sesong. Her er Johannes Høsflot Klæbo under Tour de Ski, som han vant overlegent.

Klæbo og Skiforbundet foreløpig ikke enige

Skiforbundet og den største stjernen, Johannes Høsflot Klæbo, er ikke enige om avtale for neste sesong. Det er heller ikke bestemt hvilke ski 25-åringen skal gå med neste vinter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Om en uke skal landslaget i langrenn for neste sesong presenteres på Colosseum i Oslo.

– Jeg kan bekrefte at vi (Klæbo og Skiforbundet, red. anm.) har en dialog, hvor målet er å finne en løsning. Men vi er ikke i mål ennå, skriver Haakon Klæbo, far og manager, i en e-post til VG.

– På hvilke områder er det uenighetene ligger? Oppleves diskusjonen krevende?

– Vi bruker å finne en løsning. Det er det vi håper på denne gangen også. Selve forhandlingene tar vi direkte med forbundet, svarer Haakon Klæbo.

VG har vært i kontakt med langrennssjef Espen Bjervig som ikke vil kommentere saken.

Før nye sesonger signerer utøverne en landslagsavtale med Skiforbundet. Ved flere tilfeller de siste årene har det drøyd for Klæbo å bli enig med forbundet.

– Det er alltid målsettingen at vi skal bli enige. Så får vi se hvor det lander, sier Haakon Klæbo.

Det kommer med jevne mellomrom spekulasjoner om at Klæbo en dag vil satse privat - fordi han har en stor sponsoravtale med Uno-X og personer tett knyttet til seg allerede, som Haakon (far og manager) og Kåre Høsflot (morfar og trener).

Men mannen med 5 OL-gull og 6 VM-gull gjorde det klart for VG under NM på Lygna for noen uker tilbake at ambisjonen var å gå på landslag neste sesong også.

– Ja, jeg håper det. Jeg er veldig godt fornøyd med Arild (Monsen, sprinttrener), og det er det viktigste for min del. Men vi har ikke signert noe landslagsavtale ennå, så vi får se hva vi ender opp med. Men Arild er en viktig del av min kabal og det håper jeg at han skal være neste år, sa Klæbo til VG.

Det står i Skiforbundets regler at løpere som har takket nei til en landslagsplass, ikke skal tas ut til konkurranser, med mindre det foreligger særlige omstendigheter. NRK har skrevet at langrennstoppene ønsker å fjerne denne regelen. Men foreløpig har ikke Skistyret sentralt behandlet dette.

– Skistyret har nedsatt en arbeidsgruppe som gjennomgår landslagsmodellen for å se om det er behov for endringer. Innstillingen fra gruppen er ikke ferdig og derfor heller ikke behandlet i Skistyret. Langrenn har som kjent spilt inn ønske om å endre regelen, men har respekt for at synspunktet fra de andre grene også må være med i vurderingen, sier Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen, til VG.

UAVKLART: Johannes Høsflot Klæbo har hatt stor suksess med Fischer. Foreløpig er det ikke bestemt en avtale for neste sesong.

Trønderen har også et annet viktig valg foran seg. Han må finne ut hvilken skiprodusent han skal bruke neste vinter. Klæbo har i alle år gått på Fischer, men per nå er det ikke avklart for fremtiden.

– Jeg kan si at vi er i forhandlinger. Utover det ønsker vi ikke å si noe om det – før vi eventuelt har en løsning, sier Haakon Klæbo.

Fischer har også opplyst til VG at partene er i forhandlinger, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Det er ikke uvanlig at skiløpere og skileverandører forhandler etter vinteren er over.