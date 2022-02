FARGES GULT OG BLÅTT: Coop vil farge logoen sin i de ukrainske fargene. Her er Aleksandr Bolsjunov med distansetrøyen i Lahti søndag.

Sponsoren tar Ukraina-grep: − Håper det er nok til at russerne ikke vil gå

Hovedsponsoren for verdenscupen i langrenn oppfordrer FIS til å gjøre om avgjørelsen om at Russland får delta i Drammen og Holmenkollen. Aleksandr Bolsjunov & co. må gå med de ukrainske fargene i Coop-logoen på startnumrene om de stiller.

Av Jostein Overvik

Publisert: Nå nettopp

– Vi må gjøre vårt ytterste. Sånn vi ser det ville det ikke ha noen effekt å bare ta vekk logoen og ha en hvit bakgrunn. Vi håper det er nok til at russerne ikke vil gå med startnumrene om FIS ikke utestenger dem fra rennene, sier Bjørn Takle Friis – direktør for kommunikasjon og bærekraft i Coop Norge – til VG.

Han opplyser at Coop nå jobber med å endre alle logoer til de blå og gule fargene i det ukrainske flagget under sprintrennet i Drammen sentrum torsdag, kvinnenes tremil i Holmenkollen lørdag og femmila samme sted søndag.

– Det gjelder alle installasjoner i forbindelse med rennene. Vi prøver også å koble på Røde Kors sitt donasjonsnummer alle steder, sier Takle Friis.

Hovedsponsoren for langrennsverdenscupen er langt fra fornøyd med at det internasjonale skiforbundet (FIS) ikke vil utestenge russiske utøvere fra konkurranser i tiden som kommer. Det bekrefter forbundet i en e-post til VG.

– Vi har gitt FIS klare føringer for det vi mener. De må reagere umiddelbart. I sympati og solidaritet med Ukraina kan vi ikke akseptere at det russiske laget får gå i verdenscupen, sier Coop-direktøren.

– Har dere håp om at FIS snur?

– Det håper vi virkelig, svarer Takle Friis.

Også sponsor for Holmenkollen Skifestival, Obos, reagerer på FIS-avgjørelsen.

– Som sponsor av rennene i Drammen og Holmenkollen mener vi de russiske utøverne ikke skal delta under omstendighetene som nå råder. Vi vil markere vår støtte til Ukraina ytterligere under arrangementet, skriver kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i en sms til VG.

– Obos føler sterkt med det ukrainske folket og har engasjert seg tydelig i å støtte de i en vanskelig situasjon gjennom vårt samarbeid med SOS-barnebyer. Vi har gitt 17,5 millioner til deres arbeid i Ukraina, og sammen med øvrig bolig- og eiendomsbransje har vi til sammen samlet inn 52 millioner i støtte til SOS-barnebyer i løpet av helgen, sier Skjennald.

Norges Skiforbund sa tydelig fra i en pressemelding på lørdag:

Norges Skiforbunds beskjed til Russland og russiske utøvere er krystallklar: Vi ønsker ikke deres deltagelse!

Mandag ettermiddag landet russiske langrennsløpere på Gardermoen, deriblant stjernen Aleksandr Bolsjunov, med en intensjon om å gå langrenn både i Drammen og Holmenkollen.

– Jeg synes det er både feigt og svakt at FIS ikke tar beslutningen om å nekte Russland deltagelse i Norge og i verdenscupen. FIS burde gjort som Ski Classics – og sagt nei til Russland. Jeg mener at skiforbundet i Norge sendte et godt og klart signal i første omgang. Veldig trist at FIS ikke følger opp, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

BER FIS SNU: Johannes Høsflot Klæbo mener det er trist at FIS har valgt

Verdenscuplederen ber samtidig om respekt overfor Aleksandr Bolsjunov og de russiske konkurrentene.

– Det er også viktig at vi viser ansvar ovenfor de russiske langrennsløperne, og at vi behandler dem med respekt. Det er mennesker, men også arbeidskolleger i form av det å være konkurrenter som vi møter igjen og igjen. Jeg hadde virkelig håpet at FIS eller russerne selv valgte å beslutte at de ikke går renn – og at de returnerer til Russland, sier Klæbo og ønsker FIS skal endre standpunkt.

– FIS har vært klar i sin innstilling når det gjelder russiske utøvere og alle FIS-konkurranser. For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer, skal ikke nasjonale forbund eller lokale arrangører utestenge utøvere på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning, sier kommunikasjonsdirektør Jenny Wiedeke.