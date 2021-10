STUSSER: Asgeir Moberg er arrangementssjef for langrenn i Norges Skiforbund.

Skiforbundet avviser løypekritikk: − Vi har ikke lurt noen

Norges Skiforbund tar ikke selvkritikk på at juniorløpere har blitt sendt ut i løyper beregnet for eliteløpere på seniornivå.

Asgeir Moberg er arrangementsansvarlig for langrenn i Norges Skiforbund. Han stiller seg undrende til påstanden om at for harde løyper for ungdom er den største feilen man har gjort de siste 15-20 årene.

Folk i skimiljøet mener for harde løyper kan favorisere små og lette utøvere, noe som kan sette ideer i hodene på unge utøverne og gi dem et anstrengt forhold til mat.

– Man sier at løypene er for harde, men for harde i forhold til hva? Hvordan vet man at de er for harde? spør Asgeir Moberg.

Han ser ikke at dette er et stort problem, og han mener klubbene må svare på hvorfor de bruker samme FIS-løype for juniorer og seniorer

– Har ikke skiforbundet fanget opp signalene?

– I løpet av de 15-20 årene har vi arrangert skirenn i løyper som er godkjente, og vi har selvfølgelig ikke lurt noen inn i harde løyper. Vi har fulgt reglene, sier han.

Han spør seg hvorfor noen plutselig har funnet ut at løypene er for harde, og hvordan man klarer å definere «for hard».

– Det pekes på at man vil ha mer varierte løyper og at de tyngste løypene kanskje ikke passer for juniorer i midtsjiktet?

– Ja, men sånn er det i all idrett. Alle kan ikke oppleve idretten likt.

Moberg understreker at hele Ski-Norge vil at juniorer skal gå FIS-godkjente renn, noe som gir mulighet til å rangere løpere internasjonalt. Det kan komme til nytte i for eksempel junior-VM.

– For de fleste klubbene er det dessverre sånn at har man én skiløype, så er det den man har. Er den lysløypen for hard, så har man et problem, sier han.

– Men større arrangører som Lygna og Lillehammer har vel muligheter til variasjon?

– Ja, ja, ja, Lygna har jo gjort veldig mye, og de har tatt en god del av disse signalene. Men så har de også et anlegg til 49 millioner kroner.

– De gjør det vel etter signal fra dere?

– Det er riktig, og det er jeg som ber dem om det. Mitt mål er å få konkurranser på sprint mellom 2.45 og 3.15.

– Bør dere være mer aktive med å sjekke løypene?

– Det gjør vi hele tiden.

På spørsmål om hva som er poenget med å gå i FIS-godkjente løyper, sier han at han har stilt det samme spørmålet. Men Ski-Norge ønsker at også juniorer skal bli rangert i såkalte FIS-punkter. Jo bedre løperen er, jo lavere er FIS-punktene.

– Vi har 1480 juniorer i Norge som har FIS-punkt. Vi er desidert størst i verden. Til tross for at løypene er så harde som man sier, så velger folk å være med. Vi har 1100 løpere på et juniormesterskap, og det er fire ganger flere enn i et svensk mesterskap.

KONSTRUKTØR: Hermod Bjørkestøl, her fra Holmenkollen i 2011 der han hadde ansvaret for løypene i ski-VM.

Løypekonstruktør Hermod Bjørkestøl var i 15 år leder for FIS-gruppen som utvikler langrennsløyper. Han har fortsatt ansvaret for løypene i Skandinavia.

– Vi hadde en bakke som het «Lofotveggen» oppi Alta, og det er ikke for ingenting den får et sånt navn. På 90-tallet hadde vi noe lignende på Dombås, der løpere stoppet i bakken og gråt, sier han.

– Det jeg har brukt mesteparten av tiden min på er å fjerne sånne «idiotbakker», sier han.

I hodet hans har utviklingen vært positiv.

Han har konstruert skiløypene i Lygna, som beskrives som tøffe.

– Den er ganske tøff. Det er lagt til rett for at du ikke trenger å gå hele den siste bakken, så det er mulig å ta hensyn der også.