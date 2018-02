ANGRIPER FIS: På OLs avslutningsdag går Vidar Løfshus hardt ut mot FIS for deres anke i Johaug-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skammelig av Løfshus

kommentar

Publisert: 25.02.18 19:18

LANGRENN 2018-02-25T18:18:21Z

Vidar Løfshus har all grunn til å slå seg på brystet over det Norge presterer i sporet. Dessverre fortsetter han å gjøre det også om ting han har lite peiling på.

Det aller siste en norsk skileir i seiersrus trenger nå, er at meningsløs og ubegrunnet leder-arroganse gjør comeback, på et tidspunkt der omdømmepilen peker rett til værs igjen.

Og det er dessverre ikke mulig å lese Vidar Løfshus’ siste krumspring på noen annen måte enn nettopp slik:

Arrogant.

Og ubegrunnet.

Landslagssjefen velger altså OLs siste dag til å gå til angrep på FIS for at de anket Johaug-dommen, og kaller det en «skam».

Skal du vurdere om en juridisk avgjørelse er korrekt eller ei, må du kunne forvente at det legges til grunn en faktabasert argumentasjon.

At skileiren synes FIS er slemme, og at de føler det som fryktelig trist at Johaug ikke fikk gå i OL, har ikke på noe tidspunkt vært et saklig grunnlag for å diskutere temaet.

Det var stusslig å høre både Løfshus og andre i langrennsmiljøet komme med harde utfall mot dommen, allerede da saken var på det heteste.

Kritikken mot en helt grei avgjørelse var da gjennomsyret av følelser, men på det tidspunktet var det likevel lettere å forstå at man kunne bli vel het i topplokket, enn det er nå.

Hvorfor kommer Vidar Løfshus trekkende med dette igjen nå?

En ting er at han ikke har rett, en annen at det selvsagt fjerner noe av fokuset fra det som var en ren festdag.

Uansett hvor mange ganger det ropes høyt om påstått urettferdighet, er det ikke til å komme fra at Therese Johaug fikk et stoff i kroppen som ikke har lov til å være der, og at hun ikke gjorde det regelverket krever av henne for å forhindre at dette skjedde.

Hun fikk 30 måneder lavere straff enn om retten hadde ment at hun gjorde det med vilje, og hun har fått en straff i midtsjiktet av det som kalles «ubetydelig utvist skyld».

Det er mulig å ha ulike meninger om regelverket, men det er faktisk det som gjelder for alle, også for norske skistjerner.

Det er mulig å argumentere med om utmålingen, måned for måned, burde vært slik eller slik.

Men dersom man studerer regler og retningslinjer, noe Norges Skiforbund og utøverne deres åpenbart ikke har gjort med altfor stor iver. er én ting aldeles åpenbart.

Det var ingen skam at FIS anket.

Og vant.

Dommen på 18 måneder er endelig, Johaug kan være i landslagsmiljøet igjen, og neste år er det VM.

Å komme trekkende med ubegrunnet sutring, på det som var en ren gledesdag, er rett og slett bare trist. Eller, vent litt, det er også «en skam».