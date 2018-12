SEIERSKLEM: Marit Bjørgen og Therese Johaug. Foto: NILS MANGELRØD / VG

Bjørgen ga seiersklem: Mener Johaug er bedre enn noensinne

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Therese Johaug fikk en real seiersklem av den abdiserte langrennsdronningen Marit Bjørgen (38) etter årets fjerde seier. Nå mener Bjørgen at Johaug er en bedre skiløper enn noensinne.

Dalsbygda-ekspressen var best av alle i den tøffe løypa på Lillehammer. Hun vant med 9,4 sekunder på Ebba Anderson og 15,7 sekunder på Charlotte Kalla.

– Jeg kjente at jeg måtte i kjelleren i dag for å hente ut de siste kreftene. Det var også nervepirrende å vente på de andre når man visste hvor jevnt det var, sier Johaug til VG, som også vant 10 km klassisk forrige helg og to renn under sesongåpningen på Beitostølen.

30 år gamle Johaug forsterker med andre ord favorittstempelet som er gitt med tanke på verdenscupen sammenlagt, det til tross for at hun har gått glipp av de to siste vintrene. Det satte også Marit Bjørgen pris på som tok i mot Johaug med en gratulasjonsklem, da Johaug var på vei til pressekonferanse på Lillehammer.

– Det betyr mye å ha Marit i løypa her og hun var på hotellet i går. Vi satt og spiste kveldsmat og jeg lurte på om hun skulle ha en brødskive. Men hun sier seg ferdig med det der. Jeg tror hun syns det er moro å være på sidelinjen og ikke savner å konkurrere, sier Johaug til VG på spørsmål om hva klemmen fra Bjørgen betyr for henne.

– Hun har betydd utrolig mye for meg de to årene her, sier Johaug.

Trente sammen

Bjørgen har selv ventet at Johaug skulle prestere på et høyt nivå etter å ha trent sammen de siste årene.

– Hun har utnyttet de to årene her veldig godt og jeg hadde trodd at Therese skulle være i toppen, sier Bjørgen til VG og er imponert over hvordan Johaug har klart seg gjennom de siste årene utenfor idretten.

De trente endel sammen under dopingutestengelsen til Johaug, men det var for det meste rolige økter.

– Vi fikk ikke kjørt så mange hardøkter sammen annet enn testrenn før jeg dro til OL, sier Bjørgen.

– Vi hadde et testrenn sammen. Men jeg var i sesong og vi hadde ulike opplegg da, sier Bjørgen som dengang ble distansert av Johaug før hun selv kronet karrien med flere nye gull i Pyeongchang.

Men nå mener Bjørgen, og den tidligere lagvenninnen Kristin Størmer Steira, at Johaug er blitt en bedre skiløper etter nærmere 1000 dager uten skirenn på øverste nivå.

– Man ser at hun er enda bedre teknisk og enda sterkere. Hun holder teknisk sett gjennom hele løpet. Hun har hevet seg, absolutt. Hun har utnyttet de to årene veldig godt. Hun har tatt steg og blitt to år eldre også, sier Bjørgen som er imponert.

– Det å holde motet oppe er det som er imponerende, når du ikke har noe mål å trene mot og har to år til man kan konkurrere. Det er sterkt gjort. Det er det mest krevende, sier Bjørgen.

– Det at hun har brukt denne perioden til å bli en enda bedre skiløper er kanskje det mest imponerende. Jeg tror hun har løftet seg noen hakk, sier tidligere landslagsløper Steira, som var på lag med Johaug i en årrekke, etter å ha sett Johaug vinne rennet foran Ebba Anderson og Charlotte Kalla.

Lørdag kom seieren på denne måten:

Med tidlig startnummer tok Johaug en klar ledelse da hun var i mål på tiden 26.22,4, men da var det altfor tidlig å juble for seier. Men hun vant til slutt etter en tett duell:

Resultater

1. plass: Therese Johaug , 26.22,4

2. plass: Ebba Anderson, +9,2

3. plass: Charlotte Kalla, +15,7

4. plass: Ingvild Flugstad Østberg, +34,8

5. plass: Krista Pärmäkoski, +43,5

—

6. plass: Ragnhild Haga

8. plass: Heidi Weng

20. plass: Kari Øyre Slind

23. plass: Tiril Udnes Weng

31. plass: Kathrine Harsem

33. plass: Silje Øyre Slind

35. plass: Lotta Udnes Weng

43. plass: Anna Svendsen

44. plass: Thea Krokan Murud

45. plass: Marte Mæhlum Johansen

46. plass: Amalie Haakonsen Ous

48. plass: Emilie Fleten

PS : Søndag skal det gås 10 km jaktstart på Lillehammer. Da avgjøres minitouren, som Kalla leder før den avsluttende dagen.