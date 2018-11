LEGGER PLAN: Petter Northug har nå en plan for å redde sesongen. Høydeoppholdet i desember og at kroppen skal tåle hardkjør er nøkkelen til form i januar. Foto: Olsen, Geir

Northug snur om VM-sjansene: Tror formen kan komme i januar

LANGRENN 2018-11-17T03:50:58Z

BEITOSTØLEN (VG) For to dager siden pratet Petter Northug om at det kunne bli karriereslutt allerede før jul. Nå har han derimot lagt en plan for å komme i form før VM.

Publisert: 17.11.18 04:50

Skistjernen advarer imidlertid om at han ikke vet hvordan kroppen hans kommer til å reagere på hardkjør fremover. Det har ført til mye trøbbel denne høsten.

– Spørsmålet er hvor bra formen blir når jeg går disse konkurransene og neste helg. Jeg kan forhåpentligvis heve meg betraktelig. Gjør man det og man får krydret det med et høydeopphold også, så tror jeg at det kan være himmelvid forskjell på formen nå og om to måneder, sier Northug etter å ha blitt disket på 15 kilometer klassisk under sesongåpningen på Beitostølen.

Da hadde tiden egentlig holdt til 20. plass.

Sprinttrener Arild Monsen og landslagssjef Vidar Løfshus har gjort det klart at Northug også må gjennom fysiske tester for å sjekke om kroppen hans tåler renn fremover .

– Nå ser du frem mot VM og oppkjøringen?

– Jeg må tåle dette her, jeg må tåle trening og jeg må tåle flere konkurranser. Gjør jeg det, kan det skje i alle fall i sprint, sier Northug.

Selv slår Northug fast at formen ikke er god. Han er ærlig på det, selv om flere tvilte på at situasjonen var så dårlig som trønderen selv fortalte om .

– Jeg er ikke i god form. I den siste lange bakken måtte jeg gå over i gående fiskebein. Jeg hørte fliring fra publikum. Jeg klarte ikke å gå fortere, sier Northug, som imidlertid innrømmer at han trodde han skulle vært lenger bak de som startet før ham.

Men nå har også Northug begynt å legge en plan som skal få han i form før VM:

* Sprintrennet på Beitostølen lørdag.

* To renn under Norgescupen på Gålå neste helg.

* Dersom det fungerer kan det bli verdenscup på Lillehammer første helgen i desember.

* Deretter blir det renn enten i Østersund eller Davos i midten av desember.

Deretter er et vellykket høydeopphold fra midten av desember nøkkelen til å redde sesongen. Mellom renn må han også legge inn trening på barmark, fordi han har mistet mye trening.

Vet ikke hva han tåler

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var en av dem som var positivt overrasket over Northug etter 15-kilometeren.

– Det jeg så av han ute i løypa, ut fra hans pessimistiske holdning for noen dager siden, var mye bedre enn det. Da hørtes det ut som om han knapt skulle klare å rote seg i mål her, sier Nossum.

Da VG pratet med Torgeir Bjørn, NRKs langrennsekspert, etter at Northug hadde snakket ned egne sjanser til et bunnivå, mente han at det helt sentrale er at Northug ikke mister motivasjon eller troen på at det kan gå.

Northug sier selv at han ikke aner hva kroppen hans tåler fremover.

– Jeg tør ikke si noen ting. I perioder har jeg trodd den tåler mye. Så har jeg fått tilbakefall. Jeg tror jeg skal trappe opp fornuftig, gå konkurranser og hente meg inn før hvert renn, slik at jeg i alle fall får kvalitet på det jeg gjør med startnummer på brystet, sier Northug som holder fast på at hardøkten tidlig i uken var den første på nesten en måned.

For det har vært mye trøbbel for Northug i høst. På spørsmål nå om når han tror han må vise form for å komme til VM, svarer Northug:

– Spørsmålet er når de andre begynner peake nedover. Det skjer ofte etter jul og da må jeg begynne å komme, sier Northug.