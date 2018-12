Tviler på VM-suksess etter råkjør i Tour de Ski: – Må gjøre en vurdering på om kroppen tåler det

TOBLACH (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) vil ikke ofre alt for å fullføre Tour de Ski. Men bestefar Kåre Høsflot tror at skistjernen må vente seg pes dersom han bryter touren og det kan påvirke avgjørelsen.

Bestefaren og treneren til Tour-lederen, som vant lørdagens sprint, påpeker at VM har vært hovedmålet denne sesongen og er tvilende til at det er mulig å oppnå suksess i Tour de Ski og VM det samme året.

– Det vil være en voldsom bonus om han klarer det. Det er nesten for mye forlangt av en 22-åring, sier Kåre Høsflot etter seieren til Klæbo på den første av syv etapper i årets Tour de Ski.

Men det blir et vanskelig valg som skal gjøres midt i neste uke før Tour de Ski går inn i den avsluttende fasen, blant annet opp alpinbakken i Val di Fiemme. Therese Johaug er blant dem som har kuttet touren i år for å satse alt på VM-suksess.

– Selv har han lyst til å gå hele touren, men vi må gjøre en vurdering på om kroppen tåler det, sier bestefar og trener Kåre Høsflot

Og både Klæbo, landslagstrener Arild Monsen og bestefaren gjør det klart at det ikke er sikkert at 22-åringen går for å fullføre Tour de Ski.

– Det handler om hvordan kroppen kjennes fra dag til dag. Jeg kommer til å ta en beslutning på hvor mye det kommer til å koste. Jeg kan ikke ofre alt for å gå hele, sier Klæbo som tror han satser på å gå hele touren dersom han fortsetter suksessen.

Kåre Høsflot, som styrer treningen, ser også at det kan bli upopulært å bryte etappeløpet, samtidig som Klæbo kjemper i toppen neste uke.

– Det er et vanskelig spørsmål og en vanskelig vurdering, sier Høsflot på spørsmål om tetkamp gjør det uaktuelt å bryte.

– Det er de som har gjort det før og fått pes for det, sier Høsflot.

Han bekrefter at det også vil ha innvirkning på avgjørelsen.

– Man skal fremme idretten på alle mulige måter. Den trengs å fremmes på alle måter og det er nok av dem som gjør det motsatte, sier Høsflot.

Blant annet gikk markedsdirektør I FIS, Jürg Capol, til angrep på den tynne svenske deltagelsen i touren i Expressen . Charlotte Kalla har kuttet Tour de Ski igjen og Capol mente det svenske forbundet nærmest burde tvinge de største stjernene til å stille til start.

Sprinttrener Arild Monsen garanterer nå bare for at Klæbo skal gå de fire første etappene av denne touren, det vil si til og med onsdagens etappe i Tyskland. Da gjenstår tre etapper.

– Vi gjør unna rennene her, i Val Müstair og første dagen i Oberstdorf. Han er innstilt på å gå, men så får vi se, sier Monsen som mener årets utgave av Tour de Ski er som skapt for Klæbo.

Fredrik Aukland mener Klæbo burde fullføre Tour de Ski fordi han ser at den kan være som skapt for trønderen i år. Han har tidligere trent Dario Cologna som har vunnet sammenlagt fire ganger og står med flere OL- og VM-gull.

– Det er ikke ofte man har muligheten til å komme først opp alpinbakken og i mine øyne er det et trofé som henger veldig høyt. Hvis han velger å bryte så er det et tøft valg. Jeg har alltid ment at det er mulig å gå fort i Tour de Ski og deretter et mesterskap. Det har blant annet Cologna gjort ved mange anledninger. Det handler om å prioritere trening i forkant og etterkant av touren, sier Aukland.