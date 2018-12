Petter Northug etter alle konfliktene: – Angrer ikke på noe

TRONDHEIM/OSLO (VG) Han brøt med landslaget, gikk sine egne veier med private sponsorer og var tidvis i høylytt konflikt med Skiforbundet. Men både Petter Northug og landslagssjef Vidar Løfshus sier at de ikke angrer på noe.

– Ingenting, var det kontante svaret da Northug fikk spørsmål om det er noe han angrer på gjennom en lang karriere.

32-åringen fra Mosvik brøt med landslaget i 2013 , etter flere år med suksess under Skiforbundets vinger, for å starte et eget lag i regi, og med finansiering av, Coop.











TÅRER: Petter Northug på dagens pressekonferanse.

– Veien jeg har gått har jeg gjort bevisst og det har vært en grunn til at jeg har gjort det. Det er ingenting jeg ville ha gjort annerledes når jeg ser tilbake på ting. Helt siden jeg kom til verden, har jeg tatt mine egne valg og stått for dem, forklarte Northug videre.

Konflikt fra start til mål

Fra begynnelsen til slutten av karrieren, har det vært tidvis høyt konfliktnivå mellom Petter Northug og Skiforbundet. Da han slo gjennom på toppnivå, ble han vraket fra OL-troppen tross et NM-gull . Og på slutten av karrieren ble han nektet verdenscupplassen i Kuusamo , som han mente han trengte for å komme i form til Sotsji-OL.

– Selv om det i mediene har sett ut som en krig til tider, har det vært humor og smil oss imellom, sier Northug om forholdet til Skiforbundet, men sier likevel at det «sikkert er noen der som er glade for å bli kvitt meg».

I tillegg ble det skikkelig rabalder da Petter Northug annonserte en privat sponsoravtale med Red Bull , som han annonserte på Beitostølen.

– Da sa Inge (Andersen, tidligere generalsekretær i Norges idrettsforbund) at jeg måtte tenke på omdømmet mitt. Det var en konflikt jeg flirte litt av, sa Northug, før han serverte dette stikket i retning Andersen:

Alt han har gjort har nemlig handlet om én ting: Å bli best mulig.

– Folk har blitt kjent med meg på godt og vondt. Jeg føler jeg har gått mine egne veier og ikke vært en «A4-skiløper». Det har vært oppturer og nedturer – som det skal være i en karriere – men jeg har vært privilegert som har fått oppleve det jeg har fått oppleve, sa Northug på ettermiddagens pressekonferanse, der han også ble «konfrontert» med dette spørsmålet:

Fikk stikk

En av dem som har fått gjennomgå, blant annet i sosiale medie r, er landslagssjef Vidar Løfshus. De kom begge til landslaget i 2006, og har fulgt hverandre hele veien, selv om Northug i noen år sto utenfor landslaget.

– Jeg angrer heller ikke noe. Som jeg har sagt før, kom Petter til et punkt der han ikke motivasjon til å være på landslaget mer. Hadde han ikke tatt den beslutningen, tror jeg han hadde sluttet enda tidligere. Det holdt ham på et nivå som gjorde at han kunne gjøre det han gjorde, sier han og sikter spesielt til Falun-VM i 2015, da han tok fire gull.

Heller ikke Løfshus har opplevd konfliktnivået som spesielt høyt mellom de to langrennsprofilene. Men ulike meningsoppfatninger legger han definitivt ikke noe skjul på:

– Vi har vært uenige om en del ting, og en del veivalg, både med landslag og med uttak, spesielt da han ikke har vært i den fysiske formen vi mente han burde være i. Vi kjenner hverandre på godt og vondt, og vet godt hvor vi har hverandre. Jeg har alltid tatt det med en klype salt, det han har sagt i mediene, selv om vi ikke alltid har vært enige, forklarer han.

Klype salt

Northug selv var inne på at noe av hans uttalelser i mediene, var en form for spill for galleriet, for å underholde og skape press på seg selv.

– Han har alltid brukt mediene bevisst, og tatt både smarte og mindre smarte valg. Både vi og mediene kommer til å savne ham, sier Løfshus.

– Har du noen eksempler på mindre smarte valg?

– Ja, nå som han har lagt opp, kan jeg vel komme med alt? Det var spesielt en gang i Oberstdorf, da han løp ut i skogen og stedet for å dra i pressesonen. Men også jeg har håndtert ting klønete, erkjenner landslagssjefen.

I sitt siste forsøk på å komme tilbake på toppnivå, gikk Northug tilbake til landslaget og trente under sprinttrener Arild Monsen. På pressekonferansen der han annonserte sin avskjed, takket han for muligheten han fikk fra Skiforbundet.

– Det har vært berg-og-dal-baner med Petter og tidvis krevende å håndtere situasjoner rundt ham. Men det er bare negativt å miste en slik fargeklatt, konkluderer Vidar Løfshus.