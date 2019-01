KNUSENDE OVERLEGEN: Johannes Høsflot Klæbo var totalt overlegen i sprintfinalen i Tour de Ski under 3. etappe. Nå leder han sammendraget foran russerne Ustjugov og Bolsjunov. Foto: Trond Tandberg / Getty Images Europe

Knust av Klæbo-rykket: Iversen mener Klæbo er råere enn Northug

VAL MÜSTAIR (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) holdt oppvisning da han rykket fra konkurrentene i Tour de Ski. Lagkamerat Emil Iversen mener Petter Northug (32) aldri var så rask på ski som den nye Tour-lederen.

Publisert: 02.01.19 07:59

I arrogant «Northug-stil» kunne Klæbo se seg tilbake på oppløpet der han var fullstendig overlegen under tredje etappe av Tour de Ski . Han sier nå at selvtilliten øker hele tiden etter å ha gått inn i ledertrøyen i touren.

– Det har blitt bedre og bedre for hver uke nå og det skal jeg ta med meg, sier Klæbo etter å ha dominert totalt i Sveits.

Tidligere var Northug-rykket skiverdenens mest fryktede våpen. Men Iversen, som spurtet over mål 3,6 sekunder bak Klæbo i finalen, mener at den nye skistjernen overgår forgjengerens eksplosive egenskaper i sprintene.

– Petter på sitt beste var kjempebra, men Petter har nok aldri hatt den toppfarten eller vært like god i sprint som det Klæbo er. Rykket etter ti kilometer kan være noe annet, men sprintfarten til Johannes er høyere enn det noen andre har hatt. Det er jeg ganske sikker på, sier Iversen til VG.

Under verdenscupen i Davos før jul kopierte Klæbo Northugs ni seirer i sprint i karrieren. Nå har han plusset på ytterligere to seirer i løpet av tourens første fire dager.

– Det er ikke tvil om at Klæbo er den beste sprinteren jeg har sett. Han er så god. Han er best i verden, raskere enn meg og raskere enn resten. Bare å gratulere, sier Iversen.

Klæbo mener selv at det blir umulig å si hvor rask toppfarten hans er målt opp mot Northugs råeste nivå.

– Jeg har ikke testet det, så det er vanskelig å si. Men det er artig at han sier det, sier Klæbo til VG om Iversens vurdering.

Det samme mener morfar og trener Kåre Høsflot.

– Northug er ikke her, så det får vi aldri svar på, sier Høsflot etter å ha sett barnebarnets oppvisning.

Treneren til 22-åringen sier de bare forsøker å opprettholde «rappheten» og trener på en måte som gjør at det ikke skal gå utover Klæbos spesielle evner. Treneren forteller at Klæbo trente 860 timer i OL-sesongen 2018, som 21-åring.

Målet var å legge på litt i år, men etter noe problemer i treningen i høst kommer han til å ende under den timeantallet denne sesongen. Tidligere i sesongen trakk trønderen selv frem problemer i oppkjøringen og at han trolig bikket litt over i treningen. Det er ikke morfaren enig i.

– Nei, nei. Han var ikke i nærheten av å bikke over i det helt tatt. Det var ikke noen problemstilling, sier Høsflot.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn, som sto ved siden av Høsflot da VG pratet med ham, mener nå at Klæbo har et større repertoar enn den gamle skikongen Northug, som la opp i desember .

– Han har maksfarten som Petter Northug hadde inne, men han er enda bedre teknisk. Han har enda større repertoar. Du ser at russerne og Pellegrino forsøker forskjellig taktikk for å angripe Johannes. Men han har hele tiden noe å svare med og forskjellige metoder å svare med. Han har alt og det er det ingen andre som har, sier Bjørn.

Landslagstrener i sprint, Arild Monsen, har vært trener for flere nasjoner og flere av verdens beste sprintere, men han mener Klæbo nå presterer på tidenes nivå:

– Det er på det høyeste nivået av det jeg har opplevd i min tid, det er jo klart det er. Det gjøres på en annen måte nå. Det er enda hurtigere, og han har brakt sporten videre, sier Monsen, som blant annet trente Ola Vigen Hattestad og de beste svenskene tidligere.

– I ti år til kan han holde på og holde det høyeste nivået, sier Monsen.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Northug via manager Are Sørum Langås, men det var ikke mulig tirsdag.