Norsk i løypen. Norsk utenfor løypen. Johannes Høsflot Klæbos paradeavslutning ble en oppvisning i rødt, hvitt og blått. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

10’DENES SEIERSREKKE: VM I RØDT, HVITT OG BLÅTT

SEEFELD (VG) «Norge + herrestafett i VM = sant». Og sant. Og sant. Og sant. Og sant. Og sant. Og sant. Og sant. Og sant. Og sant.

Publisert: 01.03.19 22:02







«Drømmekvinnen 10» var det en film som het en gang i tiden, om noe helt annet enn langrenn. Men ser man på stafettrekken i VM-sammenheng, skaper de tidobbelte drømmemennene en norsk dominans som knapt er til å tro.

Det begynner å bli lenge siden vi skjønte at datamaskinene våre kom til å klare seg også etter årtusenskiftet, men vi må altså tilbake hit, til et annet millennium, for å finne en annen stafettverdensmester for herrer enn Norge.

les også VM-gull i smøreboden

Tor-Arne Hetland (Lahti 2001), Thomas Alsgaard (Val di Fiemme 2003), Tore Ruud Hofstad (Oberstdorf 2005), Petter Northug (Sapporo 2007, Liberec 2009, Oslo 2011, Val di Fiemme 2013 og Falun 2015) og Finn-Hågen Krogh (Lahti 2017) har i tur og orden hatt æren av å gå først over mål som ankermann.

Nå tillegger denne rollen Johannes Høsflot Klæbo i uoverskuelig fremtid.

Siste skudd på stafettstammen ble en noe snodig affære, da Sergej Ustjugov bare forsvant en runde før mål, slik at superspurteren kunne paradere inn i uvanlig lav avslutningsfart.

les også Morfar styrer Klæbos trening på landslaget: – Avgjørende for at han fortsatt er der

Da hadde kompisene Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe alle bidratt til å legge grunnlaget for skisportens store stjerne, i det som er blitt en gigantisk norsk VM-fest, om vi ser bort fra herrer som hopper på ski.

Bildet som ledsager denne kommentaren, tatt av en fotograf som er like dominerende i sitt fag som Klæbo er på langrennsski, oppsummerer egentlig alt om hvordan arenaen fremstod som en norsk hjemmebane denne fredagsformiddagen i Seefeld, både i og utenfor sporet.

I tillegg til at stafettseiersrekken i VM nå er tosifret, har Norge altså full pott på herresiden i langrenn.

Fem av fem, smak litt på den.

Det er klart over forventningene, som var høye før mesterskapet.

Alt har nemlig gått veien for dette norske laget, som også har hatt god hjelp av et smøreteam i superform.

les også Etter kollapsen: Ustjugov benekter trenerens magetrøbbel-forklaring

Fortsatt gjenstår femmila, distansen som søndag avslutter et sportslig strålende mesterskap.

Men allerede før den tid kan rekorden på 11 norske gull, fra Falun i 2015, være tangert om Therese Johaug gjør jobben.

Med én medalje til, er Norge likt med rekorden rekorden 20, et antall som ble kapret både i 2011 og 2015.

Det er med andre ord fortsatt nye mål det er mulig å sette seg i Seefeld: Og et bedre punktum enn å brøyte ny gullmark er det vanskelig å se for seg.