Iversen slo tilbake etter lagsprint-gull: - Gleder meg til å vise dem fingeren

SEEFELD (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) og Emil Iversen (27) fikk revansje etter gårsdagens kritikk på tremila og lagsprinten i Lahti-VM for to år siden.

Klæbo viste igjen - som han gjorde på torsdag - at han er verdens beste sprinter. 22-åringen har nå to VM-gull i tillegg til tre OL-gull, mens det var Iversens første mesterskapsgull.

Begge falt tidlig av på lørdagens tremil og gikk «søndagstur» utover i løpet. Mange kritiserte uttaket og mente at Simen Hegstad Krüger, regjerende OL-mester, heller skulle gått.

– Vi ble harselert med her i mixedzone (området hvor pressen gjør intervjuer) i går, så det var deilig å slå tilbake i dag. Jeg gleder meg til å komme tilbake i dag og vise dem fingeren, sier Iversen til NRK.

TRØNDERE: Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo tok gullet.

Hyller skiene

Norges gullgutter hyller skiene og smørejobben. Iversen mente at han hadde verdens beste skiløper som makker.

– Det kunne ikke blitt gjort noe bedre. Hadde jeg dritet meg ut i dag, hadde jeg vært ferdig, sier Iversen.

Russland tok sølvet foran Italia. Sverige ble nummer fire. Norge står nå med fem av seks gull i langrenn til nå i VM.

– Det er et eventyr, sier Eirik Myhr Nossum, norsk landslagstrener, om VM til nå.

Taktisk spill

I likhet med på torsdagens sprint stoppet lederlagene helt før den siste langbakken nedover. De ble stående i flere sekunder. Ingen ville kjøre ned i front.

Til slutt satte russiske Aleksandr Bolsjunov, som i går ble spurtslått av Sjur Røthe og mente de norske var usportslige, utfor først. Da kom Klæbo i dragsuget bakfra og parkerte russeren.

– Vi har sett at det lønner seg å være nummer to ned den siste bakken, og jeg hadde fantastiske ski, sier Klæbo til NRK.

– Det er som et spill. Og i dag bommet vi grovt da vi kjørte ned først, for vi gikk ikke for andreplass. Jeg vet ikke hvorfor han kjørte først ned bakken, det var ikke den beste avgjørelsen, innrømmer Markus Cramer, russerens trener, til VG.

– Den som ligger foran, taper. Jeg var rimelig sikker på at Johannes skulle vinne på slutten, der. Det var ingen grunn til å være bekymret (over at han har gått tre renn på fire dager), sier morfar og trener Kåre Høsflot til VG.

Gikk galt i 2017

Seks lag var med i kampen om gullet etter den siste vekslingen: Sverige, Russland, Norge, Frankrike, Italia og Finland.

På den nest siste vesklingen rotet Russland. Aleksandr Bolsjunov gikk inn i Gleb Retivykh. Det gjorde at Retivykh, som skulle gå den påfølgende etappen, måtte ned med hånden, men han holdt seg godt oppe. Bolsjunov falt derimot før den siste hvilepausen

Med gullet fikk trønderduoen også revansje fra Lahti-VM i 2017. Den gang gikk Emil Iversen ankeretappen. Norges gullsjanser gikk i grus da Iversen falt i bunn av den siste bakken før oppløpet.

Da svartnet det for Klæbo: