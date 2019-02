Iversen med tirade mot mediene: - Det var pinlig

SEEFELD (VG) Lagsprint-gullvinner Emil Iversen (27) slo hardt tilbake mot kritikken han og Johannes Høsflot Klæbo (22) ble utsatt for etter gårsdagens tremil.

– Det var slakt og meninger om at jeg ikke burde gå, og ikke burde vært her i hele tatt. I går ble jeg irritert. Det var pinlig å gå her og bli slaktet for laguttak, slaktet for at jeg gikk og at jeg er dum i det hele tatt, sier Iversen til VG.

Trønderduoen falt tidlig av på lørdagens tremil og gikk «søndagstur» utover i løpet. Mange kritiserte uttaket og mente at Simen Hegstad Krüger, regjerende OL-mester, heller skulle gått.

– Jeg hadde en dårlig dag og ble mørnet. Selvsagt ga vi opp på skøytingen. Selv om mange var fryktelig usikre, har ikke jeg, Johannes, Arild Monsen (sprinttrener) eller Eirik Myhr Nossum (allroundtrener) tvilt et sekund. De som kan litt mer om langrenn enn journalistene som står her, har vært veldig trygge på at vi er det beste laget. Det har vært godt å ha dem i ryggen, sier Iversen.

RESULTATER: Langrenn, lagsprint klassisk menn: Gull: Norge 18.49,86 (Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo), sølv: Russland 1,88 sek. bak (Gleb Retivykh, Aleksandr Bolsjunov), bronse: Italia 4,03 (Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino), 4) Sverige 4,73 (Oskar Svensson, Calle Halfvarsson), 5) Frankrike 9,13 (Richard Jouve, Lucas Chanavat), 6) Østerrike 23,84 (Max Hauke, Dominik Baldauf), 7) Finland 27,52 (Iivo Niskanen, Ristomatti Hakola), 8) USA 28,56 (Simeon Hamilton, Erik Bjornsen), 9) Slovenia 1.21,77 min. (Miha Simenc, Janez Lampic), 10) Canada 1.40,99 (Evan Palmer-Charrette, Len Valjas). Vis mer vg-expand-down

Spurtseier

Klæbo viste på lagsprinten - som han gjorde på torsdag - at han er verdens beste sprinter.

22-åringen har nå to VM-gull i tillegg til tre OL-gull, mens det var Iversens første mesterskapsgull.

– Fra min side, hadde dette gått skeis, ville det vært feil å bruke to karer som gikk i går. Iversen og Klæbo slo av farten i går for å spare seg til i dag, og fikk kritikk for det. Så vinner de i dag, sier Arild Monsen, sprinttrener, til blant andre VG.

Russland tok sølvet foran Italia. Sverige ble nummer fire. Norge står nå med fem av seks langrennsgull til nå i VM.

Se spurten her:

Gikk galt i 2017

Seks lag var med i kampen om triumfen siste veksling: Sverige, Russland, Norge, Frankrike, Italia og Finland.

Med gullet fikk trønderduoen reist seg fra nedturen i Lahti-VM i 2017. Den gang gikk Emil Iversen ankeretappen. Norges gullsjanser falt i grus da Iversen ramlet i bunn av siste den bakken før oppløpet.

– Det blir emosjonelt. Det er veldig stort. Det har hengt litt over oss, sier Klæbo til VG.

– Det betyr alt. Jeg var god den dagen i Lathi. Da dummet jeg meg ut. Nå har jeg klart det. Jeg har vist at jeg kan levere under press, sier Iversen.

– Jeg følte at jeg skyldte familien Klæbo dette, sier Iversen og ler.

Han sier han er takknemlig for støtten Klæbo har vist etter fallet.

I 2017 svartnet det for Klæbo:

Lureløp

Som på torsdagens sprint stoppet lederne før den siste nedoverbakken. De ble stående i flere sekunder. Ingen ville kjøre ned i front.

Til slutt satte russiske Aleksandr Bolsjunov, som ble spurtslått av Sjur Røthe og mente de norske var usportslige i går, utfor først. Da kom Klæbo i dragsuget bakfra og parkerte russeren.

– Jeg ville ikke være først ned. Med de skiene vi hadde i dag, fikk vi det akkurat som vi ville. Det blir litt luregåing, sier Klæbo til VG.

Russlands trener Markus Cramer uttalte at han hater sprint etterpå.

