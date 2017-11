Høstflott, Klæbo!

Kommentar Selvsagt kan det være han er for tidlig i form, men mest sannsynlig har vi bare sett starten på hvilken eventyrsesong Johannes Høsflot Klæbo kommer til å gi oss.

Det er grunn til å være forsiktig med å være kategorisk om hva løp i november, årets siste høstmåned, ha å si for hva som kan være i vente i februar.

Historiene er mange i begge ender av skalaen, både de som har vært gode før jul og så sluknet, og utøvere som har «tatt en Northug» og virkelig vært der først når medaljene skal deles ut.

Likevel er det noe med vesenet Johannes Høsflot Klæbo som bare gir grunn til bunnløs optimisme – for ingenting peker i retning av at dette er et blaff.

Står vi rett og slett overfor en løper som kommer til å prege sporten i et tiår fremover, og i tillegg utvikle langrenn som vi kjenner den gjennom teknisk innovasjon?

Allerede vet vi at sprint fort kan stå i 21 år unge Klæbos navn i overskuelig fremtid – ettersom han har en akselerasjon de andre bare kan drømme om.

Men spørsmålet er hvor god han også kan bli på distanse.

Skal vi tro verdenscupåpningen, er svaret “aldeles usedvanlig god”.

Klokt nok har han blitt matchet, om ikke forsiktig, så i alle fall mindre rått enn det hadde vært å skulle henge på Martin Johnsrud Sundby gjennom sommeren. Men fortsetter utviklingen og herdingen, er det ikke bare en sprinter morfar og trenerteamet foredler, men en type som kan dominere både her og der i mange år fremover.

I Ruka har Høsflot Klæbo så langt overgått alt man kunne drømme om, og jubelen kunne slippes løs da også finske Iivo Niskanen måtte kapitulere mot mannen, som gir uttrykket SKILØPER et nytt innhold.

33.38,8 holdt i massevis til to seirer på like mange dager, og Didrik Tønseth sikret til og med dobbelt norsk.

«Nye Northug» er blant merkelappene som er satt på Klæbo.

Det er store sko å fylle, men så langt er det vanskelig å se svakhetstegn, eller noen rasjonelle grunner til annet enn at 21-åringen kan bli minst like stor.

Hva så med «gamle Northug»?

Etter en uke med veldig mye støy, ble norgescupen på Gålå alt annet enn en suksess.

Det kan selvsagt være en indikator på at Northug rett og slett er over toppen, at han ikke kommer tilbake på gammelt nivå – og han aldri vil komme til at han blir en gullkandidat i november.

Men det ville vært en grov feilslutning å avskrive urokråken etter en svak helg blant de nest beste.

Ingen vet hvor han var mentalt denne helgen, og historien inneholder utallige eksempler på at Petter Northug har vært svak før vi engang er i vinterdelen av året, men kruttsterk når medaljer står på spill.

Så der er egentlig ingenting forandret.

Northug må fortsatt få gjøre sitt for å bli best mulig rustet til det som skjer i måned nummer to av 2018, så får vi se om båten bærer.

Men han skal jaggu meg stå opp om morgenen, dersom gamlekongen skal kunne ta opp kampen med «The new kid in town»»..