Gi Northug en sjanse da, Hetland!

Kommentar Det feires ikke jul i april. Du steker pizzaen før du spiser den. Og et stafettlag tas ikke ut før det er gått et eneste skirenn.

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det er ikke helt lett å få tak i hva landslagstrener Tor-Arne Hetland vil med uttalelsene om at valget av ankermann i OL allerede er avgjort.

En liten justering av ordlyden hadde vært godt innenfor, for eksempel hvis han hadde sagt at Finn-Hågen Krogh ligger best an for øyeblikket.

Men Hetland velger ikke disse ordene, han går betydelig lengre enn det, og ingenting tyder på at det er en språklig glipp eller noe som ligner en misforståelse.

«Den sisteetappen kommer Finn-Hågen Krogh til å gå. Han beviste at han er vår beste mann forrige vinter, så der har vi full kontroll», er blant uttalelsene til treneren.

Ikke mye rom for tvil i de ordene.

LES OGSÅ: - Ingen snakker seg inn på laget

Det som får situasjonen til å fremstå enda mer snodig, er at landslagssjef Vidar Løfshus er av en annen oppfatning. Han understreker – fornuftig nok – at stafettlaget ikke er tatt ut før sesongen er i gang.

Omtrent her står vi – og da foreligger det langt flere spørsmål enn svar på hva dette egentlig dreier seg om:

¤ Har Hetland bare bestemt seg, uansett hva sesongen måtte bringe? Hva da om Krogh går på en skikkelig formsmell og Northug er tilbake til gamle høyder?

¤ Ligger det er underliggende ønske om å provosere frem villdyret i Northug – og dermed tirre ham til å prestere bedre enn i fjor?

¤ Er tanken at Finn-Hågen Krogh skal kunne forberede seg i ro og mak? I tilfelle er det bare rart, for hvis det er én ting som kan sies om mannen som holdt Ustjugov bak seg i Lahti, at psyken han ikke trenger drahjelp eller stimuli.

¤ Straffer Hetland i praksis Northug, fordi han har sitt eget opplegg det meste av året, i et forsøk på å gi dem som er mest lojale et automatisk fortrinn?

Expressens hardtslående kommentator, Tomas Petterson, mener skiledelsen behandler Petter Northug som søppel. Det er i overkant sterke ord – men Petterson har et poeng.

Northug har tross alt skaffet Norge bøtter av gull og glitter i store mesterskap, noe ingen andre herrer har klart individuelt siden Odd-Bjørn Hjelmeset.

Nå forblir det inntil videre et stort ubesvart spørsmål hvor Northug står akkurat nå, etter at han droppet den planlagte sesongstarten i Bruksvallarna, og nå må stå over Beitostølen på grunn av sykdom.

Ennå vet vi ikke om trenerteamet velger å prioritere å se ham ved å ta ham ut til Kuusamo, eller om Lillehammer er en mer sannsynlig sesongdebutarena,

Men uansett – i en OL-sesong må ingen avskrive Northug før han har fått en skikkelig sjanse – også til å kjempe om den fjerde etappen på stafetten,

«Start med tillegg» er et uttrykk som hører hjemme når det handler om hest.

Ikke i langrenn.