FIS utestenger Legkov og fem andre russere fra verdenscupen

Aleksander Legkov (34) og fem andre russiske skistjerner er utestengt fra all verdenscup inntil videre. Det melder Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Aleksandr Legkov, Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Jevgenija Sjapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin er alle midlertidig utestengt fra verdenscup i regi av FIS. Det skriver forbundet i en pressemelding.

Tre av de seks utestengte løperne skulle ha gått på Lillehammer i helgen. Det gjelder Vylegzjanin, Petukhov og Sjapovalova.

Russernes største stjerne, Sergej Ustjugov, som ikke er utestengt, skal bare gå sprinten på Lillehammer.

De seks utøverne ble først utestengt fra OL på livstid av Det internasjonale olympiske komité (IOC), men til nå har FIS sittet stille i båten og latt russerne få konkurrere.

Nå følger derimot FIS etter IOC og suspenderer utøverne fra verdenscupen –midlertidig.

Russerne har rett til å komme med et tilsvar før FIS kommer med sin endelige dom.

Lettet Løfshus: – Fint med avklaring

I pressemeldingen skriver FIS at deres dopingpanel finner det svært sannsynlig at alle seks utøverne har dratt nytte av det omfattende doping-jukset som ble påvist i McLaren-rapporten fra Verdens Antidopingbyrå (WADA) for ett år siden, og at dette er bakgrunnen for avgjørelsen.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier han er glad for at FIS har tatt et standspunkt når det gjelder de seks russerne.

– Først og fremst er jeg glad for at FIS har tatt en beslutning. Vi følte at det var en uholdbar situasjon da de var utestengt fra OL, men ikke verdenscuprenn. Det var veldig spesielt borte i Ruka, sier Løfshus til VG.

GLAD FOR AVGJØRELSE: Landslagssjef Vidar Løfshus, her fra VM i år. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– På hvilken måte?

– Det er mye informasjon som svirrer i luften. Så er det rart at det ikke er større konsistens mellom beslutningene i CAS og FIS før nå. Det har vært forvirrende for oss som står midt oppi dette her. Det var fint å få en avklaring, sier han og legger til:

– Samtidig er det viktig å påpeke at russerne ikke er dømt enda. De har ankemulighet fremdeles. De fortjener å få belyst saken sin på en god måte, så får tiden vise hva dommen blir, sier Løfshus.

– Dette er politikk

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe er overrasket over avgjørelsen.

– Dette er veldig uventet. For ei uke siden var det en helt motsatt avgjørelse, sier hun til nyhetsbyrået Tass.

– Nå må vi bareavvente høring i CAS, sier Välbe. Russerne har nemlig anket IOC-avgjørelsen til voldgiftsretten for internasjonal idrett, sier hun i et annet intervju med nyhetsbyrået R-sport.

OVERRASKET: Russlands skipresident Jelena Välbe, her utenfor den norske smørebussen i Sotsji i 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Statsminister Dmitrij Medvedev gikk tidligere torsdag hardt ut mot at russiske idrettsutøvere blir utestengt:

– Dette er politikk. Om det har vært noen tvil om det tidligere, så er det i hvert fall ingen tvil nå, sier han.

– Denne Rodtsjenkov som publiserer dagbøker, trenger psykiatrisk hjelp, sier statsministeren om Grigorij Rodtsjenkov.

Han er den tidligere lederen for doping-laboratoriet i Moskva. Det er i stor grad hans vitnemål som er bakgrunnen for McLaren-rapporten og avsløringen om systematisk doping i russisk

– WADA har presset FIS til denne avgjørelsen, sier visepresidenten i det russiske skiforbundet, Sergej Krjanin til R-sport.

– Disse uforståelige avgjørelsene gjør i hvert fall ikke langrennssporten mer populær, fortsetter visepresidenten.

De fire russiske bobkjørerne som tidligere denne uken ble utestengt fra OL på livstid, skrev onsdag brev til president Vladimir Putin og ba om hjelp.

