FIS bekrefter at seks russiske utøvere ikke får gå verdenscup

Alexandr Legkov (34) og fem andre russiske skistjerner får ikke gå verdenscup denne vinteren. Det melder Det internasjonale skiforbundet (FIS) i en pressemelding.

Det betyr at hverken Aleksandr Legkov, Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Jevgenija Sjapovalova, Alexej Petukhov eller Maxim Vylegzjanin får gå verdenscup denne sesongen inntil videre.

Dermed blir ingen russere å finne på startstreken på Lillehammer i helgen.

Russerne ble først utestengt fra OL på livstid av Det internasjonale olympiske komité (IOC), men til nå har FIS sittet stille i båten og latt russerne få konkurrere

Nå følger derimot FIS den samme anmodningen som IOC har gått inn for, og suspenderer russerne fra verdenscupen midlertidig.

– FIS er fortvilet over den omfattende den systematiske konspirasjonen, med det formål å unngå at russiske utøvere testet positivt under OL i Sotsji, som er beskrevet i detalj og basert på de overbevisende bevisene i IOCs avgjørelse, heter det blant annet i pressemeldingen.

Russerne kan nå komme med et tilsvar før FIS kommer med sin endelige dom. I mellomtiden får altså ingen russere gå verdenscup.

