Fire nye russere utestengt - Sundby rykker opp til OL-sølv

Maksim Vylegzjanin (35) og tre andre russiske utøvere mister OL i Pyeongchang etter at IOC har utestengt dem på livstid.

Det melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

De russiske langrennsløperne Maxim Vylegzjanin, Alexej Petukhov, Jevgenia Sjapovalova og Julia Ivanova er utestengt på livstid, og får dermed heller ikke konkurrere i OL.

I tillegg strykes resultatene deres fra OL i Sotsji i 2014 og frem til i dag.

Vylegzjanin tok i mesterskapet på hjemmebane i Russland tre OL-sølv, blant annet på 50 kilometer fri teknikk.

Der ble norske Martin Johnrsud Sundby nummer fire, men etter den siste tidens utestengelser har han nå rykket opp på sølvplass.

Det var allerede klart at gullvinner Aleksander Legkov fratas gullmedaljen. Nå mister i tillegg Vylegzjanin sitt sølv.

– Alle fire løperne fikk livstidsutestengelse basert på de samme avgjørelsene som ble gjort i saken mot Legkov og Belov, sier en kilde til TASS.

Forventet dom

Diskvalifikasjonen av de russiske utøverne kommer som et resultat beviser samlet inn av WADA-granskingen ledet av Richard McLaren.

McLaren har slått fast at det var statsstøttet doping under Sotsji-lekene, og at dopede utøveres urinprøver ble byttet ut med rene prøver.

Vylegzjanin uttalte etter Legkovs dom at han også forventet straff.

– Hvis de fikk en slik dom, kan vi andre forvente samme dom, sa han til Sport Ekspress.