Falla om FIS-forslag: – Da kan vi like gjerne kle oss ut også

Maiken Caspersen Falla har ikke mye til overs for tankene om å droppe klassisk langrennssprint og eventuelt legger inn hopp i framtidige fristilssprinter.

Langrennsprofilen har fått med seg tankene som lederen for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Vegard Ulvang, formidlet i et intervju med NRK mandag.

Der røpet den tidligere medaljegrossisten at mesterskapsprogrammet i langrenn kan bli endret i årene som kommer. Blant endringene som var oppe på det nylig avholdte høstmøtet til FIS, var at klassisk sprint strykes som mesterskapsøvelse.

Samtidig ble det åpnet for at elementer fra skicross, som hopp, kan bli lagt inn i fremtidige fristilssprinter. Maiken Caspersen Falla er ikke overbegeistret. Særlig delen om skicross-innslag får sprintdronningen til å riste oppgitt på hodet.

– Da kan vi like gjerne kle oss ut også, og det står jeg for. Det der er jeg veldig imot, sier hun til NTB.

Skjerpede regler

Falla har samtidig en viss forståelse for at den klassiske sprinten ble et tema på høstmøtet, selv om hun ikke er enig i at øvelsen har utspilt sin rolle.

– Jeg skjønner på en måte at de vurderer å fjerne klassisk sprint, for det har jo vært mye juks, gråsoner og diskusjon rundt regelbrudd eller ikke regelbrudd. Jeg har irritert meg over sånne ting selv også, men samtidig tror jeg vi har kommet godt på vei med stakefrie soner, og jeg føler at vi har tatt gode steg, sier romerikingen.

Om fire måneder står Falla på startstreken under OL i Pyeongchang som regjerende mester i sprint. Sprinten i Sotsji i 2014 vant hun nettopp i klassisk stil.

– Kunne vi bare fått enda mer skjerpede regler, tror jeg det er veien å gå. Det er viktig å bevare klassisk, for det skiller oss fra alt annet. Skal vi bare skøyte, blir vi skiskyting uten skyting. Vi har klassisk og sprint, og for meg er det litt av det som gjør langrenn til langrenn, tilføyer hun.

Klæbo vil gå med Bjørgen

Johannes Høsflot Klæbo er derimot ikke like negativ som Falla.



– Det har vært mye snakk om det, og for våres del må vi bare ha fokus på det som skjer nå og de øvelsene som er i år, også må vi forholde oss til endringene når de kommer. Jeg tipper de har en god plan og at det blir bra uansett, sier Klæbo til VG.

Et av forslagene som kan bli realitet er lagsprint med en utøver av hver kjønn. På spørsmål om hvem som vil være drømmepartneren ved et slikt scenario er Klæbo rask med å svare.

– Det er jo ingen tvil om at statistisk sett er Marit Bjørgen en solid dame å ha med seg på det, sier han og smiler.

Vil bevare sjelen

Tankene om å legge inn hopp i sprinttraseen er ikke nye. Det har til en viss grad vært utprøvd tidligere. Falla håper at ideen denne gangen blir værende på tegnebrettet.

– Skal vi begynne med hopp, må vi endre utstyr, og da spørs det om det er langrenn lenger, sier hun.

Falla er opptatt av at langrenn også skal være langrenn i framtida.

– Vi må bevare sjelen vår. Det håper jeg de husker på, sier sprintdronningen.

Endringene som ble diskutert på det omtalte høstmøtet, innebærer også at jaktstarten gjør comeback på mesterskapsprogrammet på bekostning av dagens fellesstart med skibytte.

Endringene skal opp igjen når FIS-toppene møtes til våren. De blir tidligst realitet under VM i Seefeld i 2019.

