Russlands OL-håp svekkes etter WADA-møte

Russlands håp om å få delta under neste års vinter-OL ble torsdag svekket. WADA nekter å oppheve utestengelsen av Russlands antidopingbyrå.

Det kom fram under WADAs møte i Seoul. Avgjørelsen innebærer at Russland helt eller delvis kan bli utestengt fra vinterlekene i Pyeongchang i februar.

RUSADA, russernes antidopingbyrå, nekter å etterkomme to krav fra Verdens antidopingorganisasjon.

Det var ikke ventet at WADA ville lette på utestengelsen av RUSADA, siden russerne har vegret seg for å innrømme at de har drevet med et statsstøttet dopingsystemet.

Russerne har heller ikke ønsket å åpne for uavhengig tilgang til urinprøver som er tatt de siste årene.

Ifølge McLaren-rapporten skal over 1000 russiske idrettsutøvere være involvert eller ha dratt nytte av manipulerte dopingprøver de siste åren, hvorav 95 vintersportsutøvere.

Martin Johnsrud Sundby sier at han føler løperne står som noen idioter i midten, mens man venter på at alle funn gjøres.

I starten av desember er det ventet at Den internasjonale olympiske komité (IOC) kommer med en endelig beslutning om russiske utøvere får tillatelse til å delta under OL i Sør-Korea neste år.

President i Russlands OL-komité, Alexander Zjukov, var klar i sin tale torsdag:

– Vi nekter fullstendig for at et statsstøttet dopingsystem har eksistert. Det er klart at en ubetinget anerkjennelse av McLaren-rapporten er umulig. Et slik krav kan ikke, og bør ikke, tjene som et hinder for å holde RUSADA utestengt, sa Zjukov.

Lederen av USAs antidopingkomité, Travis Tygart, omtalte det hele som et «trist øyeblikk i hele denne simple affæren».

– Det var egentlig ikke noe annet mulig utfall basert på deres (russernes) uvillighet til å innrømme det som en flom av bevis viser. Nå følger rene utøvere spent med for å se om IOC omsider tar et standpunkt som støtter deres rettigheter eller ikke, sa Tygart.

