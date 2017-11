FIS-Seeberg syns det er «tragisk» at IOC-avgjørelsen kom så sent

LILLEHAMMER/OSLO (VG) Visepresident i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Sverre Seeberg, syns det er beklagelig at ikke avgjørelsen om å utestenge dopingmistenkte russere kom før nå.

– IOC (Den internasjonale olympiske komité) ville gjøre seg ferdig med sin vurdering før de kom med en begrunnelse. Det som er tragisk er at det ikke kom tidligere og at papirene dermed ikke ble frigitt for oss, sier Seeberg til VG.

– Flere har ment at det kunne vært gjort før. Hva tenker du om det?

– Det er jeg helt uenig i. FIS må vurdere dette selvstendig, for sånn er systemet. Vi fikk ikke oversendt papirene fra IOC før de la frem dommen sin, som vel var for noen dager siden.

– Skjønner du at folk synes det er rart at de fikk gå ett renn før de ble utestengt?

– Absolutt! Jeg skjønner at folk synes det er uheldig, og at de er forvirret. Men IOC har kun myndighet over OL og de har ingen forhold til de nasjonale forbundene.

– Vi er uskyldige. Det finnes ingen bevis

Det var i februar at Den internasjonale voldgiftsretten for sport (CAS) bestemte at de seks russerne Aleksander Legkov, Jevgenij Belov, Julija Ivanova, Jevgenia Shapovalova, Aleksej Petukhov og Maksim Vylegzjanin ble utestengt fra både VM i Lahti og fra Tour de Ski.

Vylegzjanin er på plass for å gå verdenscupen på Lillehammer til helgen, men må nå se rennet fra sidelinjen. Det tok ikke 35-åringen lett på og følte seg urettferdig behandlet.

– Vi er uskyldige. Det finnes ingen bevis. Jeg aner ikke hvor de tar det fra, sier Vylegzjanin til NRK.

Bakgrunnen for utestengelsen var Verdens antidopingbyrås (WADA) rapport utført av professor Richard McLaren. Rapporten konkluderte med at Russland hadde drevet med systematisk doping over lengre tid, og at det var overhengende sannsynlighet for at også russiske myndigheter var klar over dopingprogrammet.

Nye beviser i saken

Utestengelsen fra CAS varte kun til 31. oktober og for å utvide eller ilegge en ny suspensjon, måtte det foreligge nye beviser i saken. Derfor fikk de russiske utøverne gå verdenscupåpningen i Ruka sist helg.

Nå mener derimot FIS at de har mottatt nye bevis i saken. Det sier generalsekretær Sarah Lewis til VG.

– Disse nye bevisene ble lagt frem av IOCs avgjørelse nylig, sier Lewis, som er på Lillehammer for å overvære helgens verdenscuprenn.

– Etter at vi mottok IOCs avgjørelse, som kom sent mandag, har vårt dopingpanel bestemt å utestenge de seks langrennsutøverne midlertidig. I FISs dopingpanels øyne har de brutt dopingreglene, forklarer Lewis.

Neste steg for de russiske utøverne er å enten godta avgjørelsen, eller legge inn en anke. Da vil det bli en egen høring med FISs dopingpanel.

– Det er ikke bestemt når en eventuell høring vil bli, men nå som de er suspendert er det i de russiske utøvernes interesse at dette gjennomføres så snart som mulig. FISs dopingpanel vil gjøre sitt ytterste for at det lar seg gjennomføre, sier Lewis.

Hvis panelet fortsatt lander på utestengelse fra verdenscup, er russernes siste håp å anke saken opp til CAS – igjen.

