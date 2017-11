EINDHOVEN (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) støttet russiske langrennsløpere og mener at en positiv dopingprøve må til for å nekte dem å gå skirenn. Det får USADA-sjef Travis Tygart til å bruke ordet «utdatert».

– Det er et salig rot, sukker den amerikanske dopingjegeren oppgitt overfor VG.

Han snakker om situasjonen som har oppstått i internasjonal langrenn: IOC har utestengt seks utøvere fra alle olympiske leker på livstid, og strippet dem for medaljer fra Sotsji-OL.

Samtidig har FIS gitt grønt lys for at de samme utøverne får gå i verdenscupen. Det siste møter anerkjennelse hos Martin Johnsrud Sundby.

«Rettssikkerheten fungerer slik jeg ønsker, man må ha håndfaste bevis. Det må være positive prøver for å kunne bli utestengt fra å gå på skirenn» sa nordmannen, som selv har vært utestengt for brudd på dopingreglene i to måneder, til TV 2 for få dager siden.

Også Ole Einar Bjørndalen har gått langt i å si at han mener det må positive dopingprøver til for å kunne utestenges fra konkurranser.

Travis Tygart plukket i sin tid opp hansken da amerikanske myndigheter måtte gi seg, og var avgjørende for at Lance Armstrong ble avslørt som en notorisk juksemaker på sykkelsetet.

USADA-SJEF: Travis Tygart mener russiske myndigheter deltok i jukset som skal ha foregått under Sotsji-OL. Foto: David Butler Ii-USA Today Sports , Reuters

– Dette er utdatert i 2017. Selvfølgelig må man ha godt bevismateriale, men det betyr ikke nødvendigvis en positiv dopingprøve. I tilfeller der man har hatt å gjøre med sofistikert juks, enten det var snakk om BALCO, Russland- eller Armstrong-saken, så har det ikke eksistert positive prøver siden folk til og med har gått så langt at de har byttet ut positive dopingprøver, sier Tygart.

USADA-sjefen holdt et flammende innlegg med krass kritikk av IOC i den nederlandske byen Eindhoven søndag ettermiddag.

Han ønsker imidlertid ikke å si om Aleksandr Legkov og de andre russerne faktisk bør utestenges eller ikke. Tygart er mest opptatt av uavhengighet i dopingkampen, og at FIS ikke bør opptre som «politi» i sin egen idrett.

Styret i IOC samles i Lausanne 5. desember for å avgjøre hvordan man skal forholde seg til Russland og det kommende OL-et i Pyeongchang om drøyt to måneder.

– Er bevisene etter din oppfatning krystallklare?

– Om du refererer til hvorvidt myndighetene i Russland var involvert i det som skjedde: Absolutt. Det har bare blitt tydeligere og tydeligere, sier Tygart.

En omfattende rapport utført av den kanadiske professoren Richard McLaren sier at russiske myndigheter tok del i det omfattende jukset som skjedde under OL i Sotsji i 2014. Sjefen for dopinglab-en i Moskva, Grigorji Rodsjenkov, har vitnet om det samme, og lever nå under vitnebeskyttelse og under ny identitet i USA.

Russiske utøvere, rundt tusen i tallet, skal ha avgitt rene dopingprøver før Sotsji-OL. Disse skal ha erstattet «skitne» prøver tatt under lekene for tre år siden. Gransking av dopingprøver i ettertid viser hvordan det er merker på flere av glassene, som indikerer at forseglingen ble brutt.

Travis Tygart er kritisk til IOC, som har brukt lang tid på å avgjøre Russland-saken. Internasjonal skisport hadde fortjent at problemene hadde blitt håndtert tidligere, slik at langrennssesongen ikke risikerer å spoleres, mener han.

Han pratet med VG under sportskonferansen «Play the Game» i Nederland søndag ettermiddag.

Der var også IOC-medlem Dick Pound:

– Situasjonen fremstår naturligvis forvirrende. I disiplinærkommisjonen pleier vi å invitere internasjonale forbund, slik at de kan få oversikt over bevismaterialet. Kanskje FIS ikke ble invitert i dette tilfellet, eller kanskje de ikke hadde anledning til å komme. Det er kanskje der de sier «ehh … IOC kan gjøre som de vil, men vi kjører vår egen prosess». Men utad ser det fryktelig ut, sier kanadieren til VG.