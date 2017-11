Det store Bjørgen-dilemmaet

Kommentar BEITOSTØLEN (VG) Gjøre absolutt alt for å utfordre Marit Bjørgen i OL? Eller slite seg ut for å vinne Tour de Ski én måned før lekene?

Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg står foran et skikkelig dilemma foran OL-sesongen.

Her er det ingen fasit, og ulike hensyn er såpass gjensidig utelukkende at det må tas noen prinsipielle valg om hva de virkelig vil.

Vi vet allerede at tidenes beste kvinnelige skiløper kjører vinneroppskriften sin.

Den innebærer at Marit Bjørgen dropper Tour de Ski. Hun går for å være optimalt forberedt til vinterens aller mest høythengende evenement, i tillegg til at familiære hensyn spiller inn i småbarnsmorens priortiering.



Men hva gjør lagvenninnene som er nærmest henne?

På Radisson BLU på Beitostølen forteller Østberg at hun ennå ikke har bestemt seg. Hun understreker tydelig at OL er hovedmålet for sesongen, men er samtidig opptatt av at historien har vist at det er mulig å hevde seg både i touren og i påfølgende mesterskap.

Både hun og trenerteamet er tydelige bevisste på at det må foretas noen vanskelige avveininger her. .

I praksis foreligger det tre alternativer:

OL TRUMFER ALT: Weng og Østberg prioriterer OL i Sør-Korea helt rått, i et håp om å hindre storfavoritten fra Rognes fra å totaldominere på samme måte som hun gjorde i Lahti-VM.

Da er det en logisk konsekvens at det vil lønne seg å stå over Tour de Ski.

Touren er utmattende, den krever skikkelig restitusjon etterpå - og en tur opp monsterbakken er neppe forenlig med å stå så godt rustet til å utfordre Bjørgen som overhodet mulig.

I disse baner ser det ut for øvrig ut til at det tenkes på andre siden av svenskegrensen...

MELLOMLØSNINGEN: Weng og Østberg starter Tour de Ski, men gir seg etter et par etapper, i en konkurranse der det fort kan bli pinlig få utøvere som fullfører helt ut. Med denne løsningen kan Norges Skiforbund si at de tar et visst ansvar for at ikke hele tourkonseptet forvitrer på kvinnesiden. Men samtidig blir jo denne varianten litt rar. Man stiller tross alt til start for å vinne, og en sammenlagtseier vil være mildt sagt innen rekkevidde for begge de nest-beste norske. Skal de da starte - men gi fra seg sjansen til en triumf - og dermed også vinke farvel til en ganske betydelig premiesum?

GÅ FOR MONSTERBAKKEN: Weng og Østberg foretar en totalvurdering av hvor egne sjanser er størst. Den ender med konklusjonen om at Bjørgen uansett er så sterk at gullsjansene i OL er små, og at en mulig tourseier henger såpass høyt at de tar en kalkluert risiko. Kanskje fungerer kombinasjonen? Og dersom formen i Sør-Korea påvirkes av det som skjedde en måneds tid tidligere, får det være til å leve med. Her er det også relevant at Weng og Østberg har trening i å konkurrere mye gjennom en sesong.

I skrivende stund er konklusjonen uviss. Men det fremstår fortholdsvis sannsnylig at kvinnetouren ender i parodien denne vinteren.

For hva er egentlig poenget med en slik konkurranse, dersom ingen av de beste velger å gå den fullt ut?