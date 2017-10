Bjørgen vurderer å ta sønnen ut av barnehagen før OL

VAL SENALES (VG) Å ha en sønn i barnehagen har bydd på nye bakterieutfordringer for Marit Bjørgen (37). Langrennsjentene tar ulike grep for å begrense sykdomsfaren før OL i Pyeongchang.

Like før avreise til høydeoppholdet i Val Senales denne uken, var Marit Bjørgen syk.

– Jeg var litt syk før jeg reiste ned hit, men jeg har nesten bestandig hatt en eller annen liten ting på høsten uansett. Jeg har nok ikke vært noe mer syk etter at Marius ble født, sier Bjørgen til VG.

En liten forkjølelse på høsten er ikke noe å stresse over, men skidronningen har allerede begynt å vurdere grep før å begrense risikoen for sykdom når OL nærmer seg.

– Man kan jo aldri garantere seg mot det, men vi har vurdert å ta Marius ut av barnehagen i januar slik at han er hjemme frem til jeg reiser til OL. Det er jo for å være helt på den sikre siden, forteller Bjørgen, som også ser risikoen for at det ikke blir noe OL å holde seg sykdomsfri til i det hele tatt:

Landslagslege Øistein Andersen har hovedansvaret for å holde de norske løperne friske. Både før, under og etter OL-sesongen iverksetter han og det øvrige medisinske apparatet derfor flere tiltak.

– Det går på banale ting. Det er å passe på god håndhygiene, være rask med å skifte til tørt tøy etter trening og få i seg næring kjapt etter øktene, forteller Andersen til VG.

Unngår å gå på kino

Landslagslegen, som tok over jobben etter Fredrik Bendiksens avgang i forbindelse med Therese Johaug-saken, er tydelig på at de norske utøverne må være ekstra oppmerksomme når de oppholder seg i store forsamlinger. Det er da smittefaren er størst.

– De aller fleste virus og bakterier smitter med dråpe. Står du oppi en som hoster, øker faren for å bli syk. Vi i helseteamet er opptatt av å redusere risikoen for sykdom og fare. Det går på å ligge i forkant, sier Andersen.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) tar et spesielt grep for å begrense sykdomsfaren mest mulig.

– Dette høres sikkert innmari sært ut, men jeg prøver egentlig å unngå mennesker. Det er jo mennesker som bære smitte stort sett, sier Uhreholdt Jacobsen til VG.

–Å gå på kino midt i influensasesongen er helt utelukket for meg.

Selv har hun planer om å isolere seg selv så mye som mulig frem mot OL. Dersom hun ikke er på samlinger eller skirenn i utlandet, så skal hun tilbringe tid på hytta.

– Der er det bare meg og maks et par andre personer. Jeg kan heller ikke bli så sær at jeg ikke kan gå på en sponsormiddag på Beitostølen fordi jeg frykter sykdom, men jeg må prøve å unngå settinger med mye mennesker dersom jeg ikke må være der, forteller Oslo-jenta.

Ikke noe «kysseforbud»

Forrige sesong tok skiskytter Emil Hegle Svendsen et drastisk grep for å unngå sykdom. Han kysset ikke sin forlovede på flere måneder for å holde seg frisk gjennom hele sesongen.

Et «kysseforbud» er ikke noe landslagslege Andersen vil tvinge gjennom og han presiserer at det er opp til utøveren selv å finne ut hvor grensen går.

– Dersom kjæresten min er syk, så trenger vi jo ikke akkurat å være oppå hverandre. Men i utgangspunktet så er ikke noe kysse-forbud aktuelt, sier Ingvild Flugstad Østberg (26) til VG.

Uhrenholdt Jacobsen forteller at hennes samboer er nøye på det området og at de tar grep hvis det er nødvendig.

– Han pleier å si ifra veldig tidlig hvis han føler seg litt «uggen». Da bor vi på hvert vårt rom frem til vi finner ut som han faktisk blir syk eller ikke. Det er jo viktig for meg at han viser at det er viktig at jeg ikke blir syk, sier hun.

– Han jeg bor sammen med et lite syk, så jeg har ikke tenkt så mye på det. Det er litt mer vrient med en sønn i barnehagen enn en kjæreste man skal kysse, sier Bjørgen med et smil.